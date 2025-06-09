Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 9 червня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1202-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного масованого ракетного удару 21 ракетою та 48 авіаційних ударів, застосувавши 53 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1347 дронів-камікадзе та здійснили 4343 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

9 червня станом на 22:00 відбулося 124 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Впродовж дня наші війська відбили чотири атаки противника в районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Українські захисники відбили шість штурмів поблизу Кіндрашівки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу Липового та в напрямку Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Ольгівки й Григорівки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили п’ять ворожих штурмів у районах Білої Гори та Курдюмівки.

Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни одинадцять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Торецька та в напрямку Яблунівки. Три боєзіткнення ще тривають.

Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи тридцять разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Нова Полтавка, Новоукраїнка, Новооленівка, Богданівка, Новосергіївка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Андріївка та в напрямку населених пунктів Зелений Кут, Покровськ, Муравка. Дотепер триває три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог дванадцять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка, Багатиря та Запоріжжя. П’ять боєзіткнень тривають. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Запоріжжя та Новопіль.

Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили двадцять п’ять атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав восьми авіаційних ударів із застосуванням п’ятнадцяти керованих бомб, а також здійснив 143 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1202-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1201-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 8 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
8 червня, 07:49
Окупант постійно вставляв українські слова у розмову
Окупант у полоні вивчив українську
1 червня, 08:11
Вночі було вісім влучань «шахедів» по тролейбусному депо
РФ вдарила по тролейбусному депо в Харкові: фото руйнувань
30 травня, 06:58
Сили ППО збили 56 ворожих дронів
Повітряні сили повідомили про особливу атаку «шахедів» цієї ночі
29 травня, 10:01
Про що свідчать масовані комбіновані удари Путіна по Україні: дані ISW
Про що свідчать масовані комбіновані удари Путіна по Україні: дані ISW
27 травня, 06:58
У Чебочакова залишилося двоє дітей
ЗСУ ліквідували засновника та капітана російської міні-футбольної команди
26 травня, 13:39
Чехи не змінили негативного ставлення до Росії
Як змінилось ставлення чехів до України та Росії: дані опитування
24 травня, 02:00
Півфінал Євробачення: 6 із 15 учасників працюють на користь країни-агресора
Півфінал Євробачення: 6 із 15 учасників працюють на користь країни-агресора
16 травня, 18:32
Український розвідник «засвітився» на муралі під Москвою і викликав паніку (фото, відео)
Український розвідник «засвітився» на муралі під Москвою і викликав паніку (фото, відео)
15 травня, 15:13

Події в Україні

Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу
Сили оборони знищили човен із російським десантом (відео)
Сили оборони знищили човен із російським десантом (відео)
На Хортиці знайдено роги оленя, який жив на острові три століття тому (фото)
На Хортиці знайдено роги оленя, який жив на острові три століття тому (фото)
Обмін полоненими, ураження літаків на «Саваслейці». Головне за 9 червня
Обмін полоненими, ураження літаків на «Саваслейці». Головне за 9 червня
Мешканці Рівненщини скаржаться: під час масованої атаки деякі укриття були зачинені
Мешканці Рівненщини скаржаться: під час масованої атаки деякі укриття були зачинені
Обмін полоненими. Координаційний штаб пояснив, чому не називає кількість повернутих українців
Обмін полоненими. Координаційний штаб пояснив, чому не називає кількість повернутих українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
61K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»
27K
Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі
20K
У Європі назріває конфлікт через біженців з України
13K
Втрати ворога станом на 9 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:07
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua