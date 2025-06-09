Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1202-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного масованого ракетного удару 21 ракетою та 48 авіаційних ударів, застосувавши 53 керовані авіаційні бомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1347 дронів-камікадзе та здійснили 4343 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

9 червня станом на 22:00 відбулося 124 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Впродовж дня наші війська відбили чотири атаки противника в районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Куп'янському напрямку

Українські захисники відбили шість штурмів поблизу Кіндрашівки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки та Колісниківки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу Липового та в напрямку Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Ольгівки й Григорівки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили п’ять ворожих штурмів у районах Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку

Росіяни одинадцять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Торецька та в напрямку Яблунівки. Три боєзіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи тридцять разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Нова Полтавка, Новоукраїнка, Новооленівка, Богданівка, Новосергіївка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Богданівка, Олексіївка, Андріївка та в напрямку населених пунктів Зелений Кут, Покровськ, Муравка. Дотепер триває три боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку

Ворог дванадцять разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Зелене Поле, Вільне Поле, Веселе, у напрямку Шевченка, Багатиря та Запоріжжя. П’ять боєзіткнень тривають. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Запоріжжя та Новопіль.

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили двадцять п’ять атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав восьми авіаційних ударів із застосуванням п’ятнадцяти керованих бомб, а також здійснив 143 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1202-й день повномасштабної війни в Україні.