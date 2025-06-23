У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси

Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває

Після нічного обстрілу Києва у столиці розгорнуто оперативні штаби для надання допомоги жителям міста, чиї будинки були пошкоджені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Шевченківську районну у місті Києві державну адміністрацію.

Гуманітарні штаби допомоги з ліквідації наслідків обстрілу розгорнуто на базі:

Бібліотеки №122 для дітей за адресою: вул. Парково-Сирецька, 11А.

Контактна особа: Урванцева Олена Романівна, тел. +380 (63) 378 13 01

Контактна особа: Урванцева Олена Романівна, тел. +380 (63) 378 13 01 Школи №97 імені Олени Теліги з поглибленим вивченням англійської мови

Київ, вул. Олени Теліги, 5

Контактна особа: Ірина Володимирівна Жутник, тел. +38 (099) 664 06 97.

За вказаними адресами постаждалі від обстрілів громадяни можуть отримати:

допомогу з оформлення матеріальної підтримки;

консультації юристів і психологів;

роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.