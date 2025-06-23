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У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
фото: glavcom.ua

Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває

Після нічного обстрілу Києва у столиці розгорнуто оперативні штаби для надання допомоги жителям міста, чиї будинки були пошкоджені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Шевченківську районну у місті Києві державну адміністрацію.

Гуманітарні штаби допомоги з ліквідації наслідків обстрілу розгорнуто на базі:

  • Бібліотеки №122 для дітей за адресою: вул. Парково-Сирецька, 11А.
    Контактна особа: Урванцева Олена Романівна, тел. +380 (63) 378 13 01
  • Школи №97 імені Олени Теліги з поглибленим вивченням англійської мови
    Київ, вул. Олени Теліги, 5
    Контактна особа: Ірина Володимирівна Жутник, тел. +38 (099) 664 06 97.

За вказаними адресами постаждалі від обстрілів громадяни можуть отримати:

  • допомогу з оформлення матеріальної підтримки;
  • консультації юристів і психологів;
  • роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Теги: Київ війна обстріл гуманітарна допомога

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