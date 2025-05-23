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Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2025 року
Сили оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Триває 1185-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 141 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Учора противник завдав двох ракетних та 56 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5879 обстрілів, зокрема 164 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Прикіл Сумської області; Миколаївка Чернігівської області; Рублене, Мілове Харківської області; Покровськ, Степанівка, Новоторецьке, Гнатівка, Комар, Новоукраїнка Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Високе, Кам’янське, Новоданилівка та Степногірськ Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 11 артилерійських засобів, чотири пункти управління та один склад зберігання боєприпасів противника.

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2025 року фото 1

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське, Липове та Рідкодуб.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2025 року фото 2

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Білогорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Окупанти чотири рази атакували поблизу Часового Яру та Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак неподалік Романівки, Торецька, Дачного та Диліївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звірове, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Олексіївка, Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу Костянтинополя, Вільного Поля та в бік Шевченка й Новополя.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2025 року фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Високе.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2025 року фото 8

На Оріхівському напрямку

Окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників у напрямку Новоданилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 23 керовані авіаційні бомби, здійснив 230 обстрілів, сім з яких – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 21 штурмову дію загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1185-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб

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