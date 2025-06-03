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Втрати ворога станом на 3 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 3 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ втратила на війні в Україні 1402 РСЗВ
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 3 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 3 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 червня втратила:

  • особового складу – близько 990800 (+1100) осіб,
  • танків – 10881 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 22671 (+8) од,
  • артилерійських систем – 28623 (+48) од,
  • РСЗВ – 1402 (+1) од,
  • засоби ППО – 1176 (+1) од,
  • літаків – 384 (+12) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38748 (+126),
  • крилаті ракети – 3271 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50607 (+145) од,
  • спеціальна техніка – 3905 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 3 червня
Втрати ворога станом на ранок 3 червня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 червня

  • В Чорному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 3 червня
Активність ворожого флоту станом на ранок 3 червня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1195-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Чорне море ЗСУ війна Азовське море втрати

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