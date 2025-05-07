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Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року
Протягом минулої доби відбулося 171 бойове зіткнення
фото з відкритих джерел

Триває 1169-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 171 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 96 авіаударів, зокрема скинув 187 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 6,4 тис. обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3267 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Русин Яр, Нова Полтавка, Стара Миколаївка, Мирноград, Білицьке, Яблунівка, Новооленівка, Полтавка, Покровськ, Олександро-Калинове, Зоря, Новопавлівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Темирівка, Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Вербове Дніпропетровської області; Ольгівка, Новоолександрівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уражали 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів ворога.

На Куп’янському напрямку

За добу зафіксовано три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року фото 1

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Липове, Надія, Зелений Гай, Рідкодуб, Ямполівка, Торське і в напрямках Нового Миру, Зеленої Долини та Колодязів.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року фото 2

На Краматорському напрямку

Минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень в районах Курдюмівки та Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року фото 3

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив вісім атак у районах Дачного, Дружби та Торецька.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року фото 4

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 77 атак агресора в районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Звірове, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Малинівки, Нової Полтавки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки, Олексіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року фото 5

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 23 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко, Новопіль, Одрадне.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року фото 6

На Гуляйпільському напрямку

Противник двічі атакував позиції наших захисників у районі Високого.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року фото 7

На Оріхівському напрямку

Поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в бік Новоандріївки, загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Російські окупанти один раз безуспішно атакували, намагаючись наблизитись до позицій наших захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Минулої доби наші воїни відбили 11 атак противника. Ворог здійснив 336 артилерійських обстрілів, з них 14 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдав 12 авіаційних ударів, під час яких скинув 18 керованих авіабомб.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1169-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
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