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Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2024 року
Загалом від початку цієї доби відбулося 175 бойових зіткнень
фото: Гештаб

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій

За добу російські загарбники завдали по території України два удари, застосувавши 30 ракет, та 56 авіаударів, скинувши 61 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 498 дронів-камікадзе та здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 175 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському та Времівському напрямках.

На Харківському напрямку

Відбулося чотири боєзіткнення. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. П’ятнадцять боїв завершено, чотири – ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. Українські захисники зупинили вісім атак, десять – продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбивали сім ворожих наступальних дій у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного. На цей час триває два бойових зіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Тут точилося вісім боїв, зокрема, біля Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. Сили оборони зупинили усі ворожі атаки загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2024 року фото 6

На Торецькому напрямку

Тут відбулося 17 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки. Наразі тривають чотири атаки росіян.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2024 року фото 7

На Покровському напрямку

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 55 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селидове. Наші захисники відбили 48 наступальних дій, сім – ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 414 окупантів, з них 197 – безповоротно. Також знищено танк, два бронетранспортери, один міномет, два БпЛА, три одиниці автотранспорту, один мотоцикл та інший важливий об'єкт противника. До того ж пошкоджено один БТР та три автомобілі.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2024 року фото 8

На Курахівському напрямку

Ворог 25 разів атакував поблизу Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Дев’ятнадцять боєзіткнень завершено, шість – досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2024 року фото 9

На Времівському напрямку

Противник здійснив 20 спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки.

Зараз тривають дві атаки окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2024 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Російські загарбники зазнали поразки, двічі атакуючи позиції Сил оборони.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 923-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб

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