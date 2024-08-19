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Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2024 року
Від початку доби відбулося 110 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Покровському напрямку точилися 33 бої

За добу російські загарбники завдали по території України чотири удари сімома ракетами та 50 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 577 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 110 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Сили оборони дають гідну відсіч загарбникам на усіх напрямках. 

На Харківському напрямку

Відбулося три боєзіткнення неподалік Вовчанська та Липців. Дві атаки противника продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог 16 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки та Стельмахівки. Дванадцять боїв завершено, чотири – тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Упродовж дня відбулося 15 боєзіткнень. Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу Греківки, Невського, Макіївки, Торського та Тернів. Наразі продовжуються дві атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Оборонці української землі відбили ворожий штурм у районі Верхньокам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Точилося 10 боїв неподалік Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Предтечиного та Кліщіївки. На цей час – без боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Росіяни 19 разів атакували українські війська біля Диліївки, Залізного, Неліпівки та Торецька. Шістнадцять наступів зупинено, три штурми досі тривають. Ситуація під контролем наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точилися 33 бої у районах населених пунктів Гродівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродівка, Птиче, Завітне та Михайлівка. Сили оборони відбили 24 атаки, дев’ять - ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку був знешкоджений 231 окупант. Знищено танк, дві артилерійські системи, 120-мм міномет, чотири БпЛА та дев’ять одиниць автотранспорту. До того ж, пошкоджено МТ-ЛБ, дві артилерійські системи, 120-мм міномет та п’ять авто.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог шість разів атакував наші позиції поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Противник здійснив чотири наступальні дії у бік Вугледару, Роздольного та Водяного. Один бій досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2024 року фото 10
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Ворог не мав успіху, тричі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

На інших напрямках без змін.

Нагадаємо, триває 908-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
Теги: війна Генштаб фронт штурм

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