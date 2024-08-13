Окупанти захопили три села на Донеччині (мапа)

Противника відкинуто біля Стельмахівки

Російські окупанти захопили села Лисичне та Іванівка в Донецькій області. Ворог просунувся в декількох населених пунктах. Про це повідомляє проєкт DeepState.

Як зазначається, ворог просунувся у Гродівці, Костянтинівці, Невельському, біля Сергіївки, Піщаного та Новоторецького. Противника відкинуто біля Стельмахівки.

Нагадаємо, українські сили нещодавно відбили позиції в західному та центральному районі Нью-Йорка, а також на південь від Торецька. Водночас окупанти наступають на кількох напрямках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно незначно просунулися в межах Вовчанська. 11 і 12 серпня тривали бої в межах Вовчанська та безпосередньо на схід від Вовчанська біля Тихого. Російський блогер стверджував, що українські війська не ведуть наступальних дій на північ від Харкова біля Глибокого чи на захід від Вовчанська біля Зеленого та Стариці, але завдають потужних ударів по російських військах з безпілотників у цих районах.

Повідомляється, що російські сили просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна під час боїв 12 серпня. Російський блогер стверджував, що російські війська відкинули українські сили з кількох смуг на південь від Берестового, просунулися на південь від Новоселівського, і що російські війська наступають на кількох напрямках у напрямку траси Н-26 Куп’янськ-Сватове.