Дрони відпрацювали на відмінно: спецслужби звітують про потужний удар на території РФ

Безпілотники Служби безпеки України вразили аеродром «Морозовськ»

Сьогодні вночі безпілотники Служби безпеки України вразили аеродром «Морозовськ» у Ростовській області. Там розміщувалась ворожа ППО, авіаційна техніка та склади з КАБами, якими росіяни рівняють із землею українські міста. Спецоперація проводилася спільно із Головним управлінням розвідки Міноборони України та Силами оборони. Про це «Главкому» повідомив співрозмовник у силових структурах.

«Українські безпілотники відпрацювали на відмінно, влучивши у склад авіаційних боєприпасів. Детонація була така, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів та розквітлої «бавовни». Місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише якісь складські приміщення», – поділився співрозмовник.

Окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу «Губкінська» в Бєлгородській області. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу систем ППО.

Раніше атаку на аеродром «Морозовськ» у Ростовській області підтвердив Генштаб.

Також стало відомо, що ураження нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ, що сталося уночі 3 серпня, – операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.