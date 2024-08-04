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Окупанти просунулися на Донеччині: мапа DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Окупанти просунулися на Донеччині: мапа DeepState
Наразі тривають бої біля Новоселівки Першої, що в Покровському районі
фото: Генштаб

За минулу добу загарбники просунулися у Часовому Яру

Армія Російської Федерації далі наступає у Донецькій області. Зокрема, за минулу добу загарбники просунулися у Часовому Яру. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Також зазначається, що наразі тривають бої біля Новоселівки Першої, що в Покровському районі, та у Залізному, що поблизу міста Торецьк. Офіційного підтверждення цієї інформації наразі немає.

Окупанти просунулися на Донеччині: мапа DeepState фото 1

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що ворог просувається на кількох напрямках. Водночас російські загарбники перекидають усі наявні резерви на Покровський напрямок. 

Також окупаційна російська армія просунулася поблизу Торецька, у Нью-Йорку і Залізному в Донецькій області. Можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ. 

Нагадаємо, російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку.

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Теги: Вугледар ворог Торецьк Генштаб армія

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