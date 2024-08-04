Окупанти просунулися на Донеччині: мапа DeepState

Наразі тривають бої біля Новоселівки Першої, що в Покровському районі

За минулу добу загарбники просунулися у Часовому Яру

Армія Російської Федерації далі наступає у Донецькій області. Зокрема, за минулу добу загарбники просунулися у Часовому Яру. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Також зазначається, що наразі тривають бої біля Новоселівки Першої, що в Покровському районі, та у Залізному, що поблизу міста Торецьк. Офіційного підтверждення цієї інформації наразі немає.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що ворог просувається на кількох напрямках. Водночас російські загарбники перекидають усі наявні резерви на Покровський напрямок.

Також окупаційна російська армія просунулася поблизу Торецька, у Нью-Йорку і Залізному в Донецькій області. Можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.

Нагадаємо, російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку.