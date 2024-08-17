В одному з районів Києва впали уламки безпілотника: що відомо

У результаті інциденту ніхто не постраждав

У суботу, 17 серпня, у Деснянському районі столиці виявили уламки безпілотника, які спричинили пожежу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні вдень у Деснянському районі столиці, в Дарницькому лісопарковому господарстві, виявлено падіння уламків БПЛА», – сказано у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків безпілотника виникло займання трав'яного настилу. Мер уточнив, що вогонь охопив невелику площу. На щастя, пожежу швидко ліквідували силами працівників лісопаркового господарства.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня, а також вранці армія РФ атакувала Київську область безпілотниками, спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.

Також минулої доби російські загарбники вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Херсонській області. Крім того, окупанти обстріляли заклади освіти та будинки. Шестеро людей дістали поранення, серед них – одна дитина.

Крім того, вранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух. Є влучання в районі проспекту Свободи.