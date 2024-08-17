Головна Київ Новини
search button user button menu button

В одному з районів Києва впали уламки безпілотника: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
В одному з районів Києва впали уламки безпілотника: що відомо
Внаслідок падіння уламків безпілотника виникло займання трав'яного настилу
фото ілюстративне

У результаті інциденту ніхто не постраждав

У суботу, 17 серпня, у Деснянському районі столиці виявили уламки безпілотника, які спричинили пожежу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні вдень у Деснянському районі столиці, в Дарницькому лісопарковому господарстві, виявлено падіння уламків БПЛА», – сказано у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків безпілотника виникло займання трав'яного настилу. Мер уточнив, що вогонь охопив невелику площу. На щастя, пожежу швидко ліквідували силами працівників лісопаркового господарства.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня, а також вранці армія РФ атакувала Київську область безпілотниками, спрацювали сили ППО. Є збиті цілі. 

Також минулої доби російські загарбники вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Херсонській області. Крім того, окупанти обстріляли заклади освіти та будинки. Шестеро людей дістали поранення, серед них – одна дитина

Крім того, вранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух. Є влучання в районі проспекту Свободи.

Читайте також:

Теги: вибух окупанти Віталій Кличко армія Генштаб Щастя поранення дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На командирів підрозділів покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу
Сирський доручив впровадити програму «Збереження життя військовослужбовців»
17 липня, 21:58
У Києві пролунали вибухи до оголошення тривоги
У Києві пролунали вибухи до оголошення тривоги
20 липня, 01:25
Мінсоцполітики: з початку року безкоштовними протезами забезпечено вже 5 248 осіб
Мінсоцполітики: з початку року безкоштовними протезами забезпечено вже 5 248 осіб
19 липня, 20:01
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
22 липня, 04:49
Уламки ворожої ракети пошкодили приватні будинки на Київщині
На Київщині внаслідок російської атаки загинув батько з дитиною
11 серпня, 07:22
Ворог збільшив кількість обстрілів позицій Сил оборони
Операція у Курській області вплинула на фронт? Відповідь офіцера ЗСУ
11 серпня, 11:57
У Горлівці пролунав вибух
Вибухи в окупованій Горлівці: атаковано базу окупантів
11 серпня, 13:08
ЗСУ відбили позиції у районі Нью-Йорка: аналіз ISW
ЗСУ відбили позиції у районі Нью-Йорка: аналіз ISW
13 серпня, 04:59
РФ, ймовірно, захопила кілька населених пунктів на Покровському напрямку: аналіз ISW
РФ, ймовірно, захопила кілька населених пунктів на Покровському напрямку: аналіз ISW
Вчора, 04:50

Новини

В одному з районів Києва впали уламки безпілотника: що відомо
В одному з районів Києва впали уламки безпілотника: що відомо
На дитячому майданчику Гостомеля знайдено гранату
На дитячому майданчику Гостомеля знайдено гранату
На одному з енергооб'єктів Київщини знайдене тіло слюсаря
На одному з енергооб'єктів Київщини знайдене тіло слюсаря
Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки
Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки
На околицях Києва пролунали вибухи
На околицях Києва пролунали вибухи
Масштабна пожежа в багатоповерхівці у Києві: врятовано 10 людей і кота (фото)
Масштабна пожежа в багатоповерхівці у Києві: врятовано 10 людей і кота (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Одна з областей України посилює мобілізаційні заходи
39K
«Пожертвував» доньці і зятю $23 млн: Швейцарія зловила на гарячому мільярдера з Росії
38K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
14K
Японія змінює сонячні панелі, адже має нову альтернативу
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8927
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
Сьогодні, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Вчора, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua