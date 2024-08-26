Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2024 року
На фронті відбулося 136 зіткнень
фото: Гештаб

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають активні бойові дії.

За добу російські загарбники завдали по території України одного удару трьома ракетами та 58 авіаударів, скинувши 95 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 436 дронів-камікадзе та здійснили 3169 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, але ворог сьогодні активізувався також на Лиманському і Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Відбулося чотири ворожих штурми неподалік Вовчанська та Липців. За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили 76 окупантів, знищили два танки, артилерійську систему, 32 БпЛА, п’ять автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки, також було пошкоджено дев’ять артилерійських систем та три автомобілі.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог 13 разів атакував наші оборонні рубежі біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Лозової та Стельмахівки. Одинадцять боїв завершено, два – тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Впродовж дня відбулося 21 боєзіткнення. Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу семи різних населених пунктів. Концентрували зусилля у районах Невського і Дружелюбівки – провели в сумі 13 атак.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Оборонці української землі відбили шість ворожих штурмів у районах Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Виїмки. Ще один бій зараз триває неподалік Івано-Дар'ївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Тут точилося 12 боїв. Основні зусилля ворог прикладав у районі Часового Яру, де провів сім безуспішних штурмів.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2024 року фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни сім разів атакували українські війська біля Неліпівки та Торецька. Чотири атаки зупинено, три штурми у районі Неліпівки досі тривають. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2024 року фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точився 41 бій у районах восьми населених пунктів. Майже половину атак ворог сконцентрував біля Новогродівки. Сили оборони загалом на напрямку відбили вже 37 штурмів, Атаки окупантів ще тривають неподалік Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового і у бік Сухої Балки.

Попередньо, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 254 окупанта. Також знищено дві ББМ, дві артилерійські системи, три БпЛА та 15 одиниць автотранспорту. До того ж пошкоджено БТР, артилерійську систему, 120-мм міномет та три одиниці автотранспорту.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2024 року фото 8

На Курахівському напрямку

Ворог 18 разів атакував наші позиції поблизу Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки та Костянтинівки. Противник, активізувавшись, заплатив за це досить високу ціну – наші воїни знищили чотири та пошкодили три бойових машини піхоти.

Окрім того, окупанти назавжди втратили шість автомобілів та 25 військовослужбовців. Підрахунок поранених - триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2024 року фото 9

На Времівському напрямку

Противник здійснив дев’ять наступальних і штурмових дій у бік Вугледара та Водяного. Один бій – досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2024 року фото 10

На Придніпровському напрямку ворог не мав успіху, двічі атакуючи позиції наших підрозділів.

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 915-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 886-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 28 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
28 липня, 08:15
Окупанти втрачають мотивацію воювати на війні в Україні
Окупанти відмовляються воювати: хакери показали росіянами правдиве відео про війну
5 серпня, 15:24
Триває 891-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 2 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
2 серпня, 08:12
Росіяни перекидають усі резерви на один із напрямків: аналіз ISW
Росіяни перекидають усі резерви на один із напрямків: аналіз ISW
4 серпня, 04:51
У Курській області відсутнє електропостачання
РФ повідомляє про проблеми зі світлом у Курській області
9 серпня, 21:14
Сили оборони продовжують стримувати окупантів на Харківщині
Окупанти перегруповують сили для нових штурмів на Харківщині
15 серпня, 11:10
За день російська армія обстріляла три райони Дніпропетровщини
Окупанти за день обстріляли три райони Дніпропетровщини, є руйнування
19 серпня, 23:43
Окупанти створюють мережу різноманітних патріотичних організацій
Окупанти продовжують вербувати молодь в Україні – Центр національного спротиву
23 серпня, 04:00
На фронті від початку доби 25 серпня зафіксовано 68 бойових зіткнень
Росіяни бомбардують власні села і міста: Генштаб зробив заяву про операцію на Курщині
Вчора, 18:18

Події в Україні

Російський удар по Краматорську: загинув співробітник Reuters Раян Еванс
Російський удар по Краматорську: загинув співробітник Reuters Раян Еванс
Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2024 року
Зеленський у своєму зверненні відреагував на російський удар по Краматорську
Зеленський у своєму зверненні відреагував на російський удар по Краматорську
Росія обстріляла приватний сектор Сум: є загиблі та поранені
Росія обстріляла приватний сектор Сум: є загиблі та поранені
Операція, яка ввійде в історію: нардеп розповів, як ЗСУ готувалися до наступу на Курщину
Операція, яка ввійде в історію: нардеп розповів, як ЗСУ готувалися до наступу на Курщину
Окупанти обстріляли Слов'янську громаду касетними боєприпасами
Окупанти обстріляли Слов'янську громаду касетними боєприпасами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Ілон Маск відреагував на арешт Павла Дурова
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
14K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
14K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
У Мінсоцполітики назвали категорії пенсіонерів, які отримають доплати до пенсій
7966
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua