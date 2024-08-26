«Маємо декілька знеструмлень»: «Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів

Станом на 9:30 City Express у Києві та Дніпрі функуціонує за графіком

Енергетики вже працюють над відновленням руху у знеструмлених ділянках

У різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Задля забезпечення перевезення пасажирів вже виведені резервні тепловози, повідомив пресцентр «Укрзалізниці».

«У зв'язку з масштабною атакою ворога маємо декілька знеструмлень по різних регіонах. Виведено резервні тепловози, усі поїзди далекого сполучення продовжать рух», – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. Однак City Express у Києві та Дніпрі функуціонує за графіком, додали в «Укрзалізниці».

Зазначається, що вранці 26 серпня після повідомлень про вибухи у Києві жителі почали фіксували перебої зі світлом або ж його повне зникнення.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.