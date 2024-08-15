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Втрати ворога станом на 15 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 15 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 994-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 15 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 15 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 15 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 595620 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8484 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16426 (+24) од,
  • артилерійських систем – 16868 (+47) од,
  • РСЗВ – 1154 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 922 (+1) од,
  • літаків – 367 (+1) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13598 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2428 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22775 (+65) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2813 (+0).
Втрати ворога станом на 15 серпня 2024
Втрати ворога станом на 15 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 15 серпня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 15 серпня
Активність флоту окупантів станом на 15 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 994-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

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