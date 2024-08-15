Втрати ворога станом на 15 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 15 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 15 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 15 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 595620 (+1220) осіб,
- танків ‒ 8484 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16426 (+24) од,
- артилерійських систем – 16868 (+47) од,
- РСЗВ – 1154 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 922 (+1) од,
- літаків – 367 (+1) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13598 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2428 (+2),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22775 (+65) од,
- спеціальна техніка ‒ 2813 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 15 серпня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 11 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 994-й день повномасштабної війни в Україні.
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