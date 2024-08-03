Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2024 року

Від початку доби відбулися 102 бойові зіткнення з російськими загарбниками

На Покровському напрямку відбито 27 наступальних та штурмових дій ворога

За добу російські загарбники завдали одного ракетного удару, застосувавши три ракети, 54 авіаційні удари, зокрема, скинув 52 КАБ, 544 удари дронами-камікадзе та здійснив майже 3300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 102 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку, також активний на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж дня за підтримки авіації здійснили шість атак поблизу Глибокого, Тихого та Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили чотири штурмових дії противника, ще два боєзіткнення на даний час тривають.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 82 особи загиблими та пораненими, знищено одну артилерійську систему, танк, десять БпЛА, п’ять одиниць атомобільної та три одиниці спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено сім артилерійських систем та один автомобіль ворога.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Силами оборони відбито дві атаки противника в районі Стельмахівки.

На Лиманському напрямку

Десять разів ворог атакував, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Терни та Торське, всі ворожі атаки відбито.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Упродовж дня наші захисники відбивали дев’ять штурмових дій ворога в районах Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. Досі в двох локаціях тривають боєзіткнення.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Мали місце дев’ять боїв. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки, шість спроб противника потіснити наших воїнів з позицій виявились марними, триває три атаки. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

За підтримки авіації, ворог 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону Протягом дня, окупанти в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне 12 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три атаки триває досі.

На Покровському напрямку

З початку доби в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Іванівка, Желанне та Новоселівка Перша відбито 27 наступальних та штурмових дій ворога. Ще три боєзіткнення тривають. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів.

Загальні втрати противника уточнюються, але вже відомо про більш як дві сотні ліквідованих та поранених окупантів, також українськими військовослужбовцями знищено дві артилерійські системи, чотири ББМ, п’ять БпЛА, дві одиниці автомобільної техніки та три – спеціальної. Окрім того, два автомобіля, дві ворожі гармати та РСЗВ БМ-21 були пошкоджені.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується три бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника, без успіху для нього.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Відбулося п’ять боєзіткнень в напрямку Водяного та Великої Новосілки. Всі ворожі штурми захлинулися.

На Оріхівському напрямку

Підрозділи наших військ відбивають атаку агресора в напрямку Новоандріївки.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Підрозділи наших військ відбили шість атак противника. Окупанти успіху не мали.

Нагадаємо, триває 892-й день повномасштабної війни в Україні.