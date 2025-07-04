Втрати ворога станом на 4 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 4 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 4 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 4 липня втратила:
- особового складу – близько 1024210 (+1120) осіб;
- танків – 10988 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 22946 (+10) од;
- артилерійських систем – 29815 (+21) од;
- РСЗВ – 1428 (+1) од;
- засоби ППО – 1191 (+0) од;
- літаків – 420 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205);
- крилаті ракети – 3436 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53999 (+112) од;
- спеціальна техніка – 3925 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 4 липня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев’ять суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 11 суден, з них сім рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1227-й день повномасштабної війни в Україні.