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Втрати ворога станом на 4 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 4 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 22946 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 4 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 4 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 4 липня втратила:

  • особового складу – близько 1024210 (+1120) осіб;
  • танків – 10988 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 22946 (+10) од;
  • артилерійських систем – 29815 (+21) од;
  • РСЗВ – 1428 (+1) од;
  • засоби ППО – 1191 (+0) од;
  • літаків – 420 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 43303 (+205);
  • крилаті ракети – 3436 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53999 (+112) од;
  • спеціальна техніка – 3925 (+3).
Втрати ворога станом на ранок 4 липня
Втрати ворога станом на ранок 4 липня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 4 липня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев’ять суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, з них сім рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 4 липня
Активність ворожого флоту станом на ранок 4 липня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1227-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія Україна

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