Обстріл Києва та Одеси: головне за ніч

В Одесі внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік. У Києві та області, попередньо, без жертв

Ворог обстріляв Київ, Київщину та Одесу. «Главком» зібрав головні події ночі проти 10 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Києва

У ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами та ракетами. Тривога тривала п'ять годин. Пошкоджень зазнали сім з 10 районів столиці.

Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони. Зафіксовано пожежі на відкритих місцевостях, загорілись нежитлові будівлі.

Влучання були й по житлових багатоповерхівках, є руйнування. Також сталось займання складських приміщень. Триває ліквідаціє наслідків. Кількість постраждалих уточнюється. Попередньо, без жертв.

У Києві після нічної атаки спостерігається сильне задимлення у кількох районах.

Київщина

Цієї ночі ворог атакував Київщину дронами та ракетами. Ще близько 04:17 на Київщині продовжувались вибухи, вже після п'ятої ранку оголосили відбій.

Пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.

Усі наслідки комбінованого удару наразі встановлюється, про постраждалих поки не повідомлялось.

Внаслідок ворожої атаки у Борисполі зайнялась масштабна пожежа. Бориспільські Telegram-канали опублікували кадри пожежі, що вирує в місті. Наразі невідомо, у що саме прийшлось влучання.

Одеса

Цієї ночі окупанти обстріляли Одесу. Внаслідок ворожої атаки виникли численні пожежі, зруйновані будинки. Внаслідок влучання в житловий будинок загинув 59-річний чоловік, наразі відомо про чотирьох постраждалих. Точна кількість уточнюється.

Через російську вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці виникла пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.



На місці працюють екстрені служби, надається вся необхідна допомога.

Також відомо, що внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. Обійшлося без жертв і постраждалих.

«Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю», – написав Труханов.