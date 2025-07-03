Окупанти зменшили кількість штурмів на Сумському напрямку

За словами прикордонників, захисникам вдається стримувати просування ворожих штурмових груп

Російські загарбники протягом останньої доби активно обстрілювали прикордонні території, зокрема Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Водночас ворог знизив активність штурмових груп на Сумському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

«Просування малих штурмових груп вдається стримувати, і зараз їхня активність значно знизилась», – каже він.

Демченко наголосив, що окупанти активно використовують авіацію для ударів по Сумщині: скидають керовані авіаційні бомби, б’ють некерованими ракетами. Найбільша активність – в межах Юнаківської та Хотінської громад.

Нагадаємо, триває 1226-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу відбулося 185 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши сім ракет, а також 62 авіаударів, скинувши 93 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5520 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3194 дронів-камікадзе.

Як повідомлялося, Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північно-Слобожанському напрямку та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області.

Раніше стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що уважно спостерігає за подіями в Сумській області.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом та міністром оборони, на якій були детально обговорені ключові питання щодо ситуації на фронті, Курської операції та нарощування виробництва українських дронів.