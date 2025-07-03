Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти зменшили кількість штурмів на Сумському напрямку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти зменшили кількість штурмів на Сумському напрямку
Минулої доби українські оборонці відбили 13 атак росіян на Північно-Слобожанському напрямку
фото: Facebook/Генштаб

За словами прикордонників, захисникам вдається стримувати просування ворожих штурмових груп

Російські загарбники протягом останньої доби активно обстрілювали прикордонні території, зокрема Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Водночас ворог знизив активність штурмових груп на Сумському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

«Просування малих штурмових груп вдається стримувати, і зараз їхня активність значно знизилась», – каже він.

Демченко наголосив, що окупанти активно використовують авіацію для ударів по Сумщині: скидають керовані авіаційні бомби, б’ють некерованими ракетами. Найбільша активність – в межах Юнаківської та Хотінської громад.

Нагадаємо, триває 1226-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу відбулося 185 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши сім ракет, а також 62 авіаударів, скинувши 93 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5520 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3194 дронів-камікадзе.

Як повідомлялося, Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північно-Слобожанському напрямку та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області.

Раніше стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що уважно спостерігає за подіями в Сумській області.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом та міністром оборони, на якій були детально обговорені ключові питання щодо ситуації на фронті, Курської операції та нарощування виробництва українських дронів.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба Сумщина окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія не зайшла на Дніпропетровщину
Окупанти зайшли в перше село на Дніпропетровщині? Роз’яснення Генштабу
Вчора, 11:44
Трамп: Побачимо, що буде. Я пильно стежу за ситуацією
Трамп заявив, що стежить за ситуацією на Сумщині
1 липня, 22:27
Енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати ситуацію
Жителів однієї із областей влада просить готуватися до тривалої відсутності світла
27 червня, 15:26
Місія ООН задокументувала дії росіян та зазначила, що «деякі інциденти можуть бути рівнозначними навмисним нападом на цивільне населення»
Окупанти навмисно б'ють FPV-дронами по авто цивільних – звіт ООН
27 червня, 08:44
Воїн з позивним Марік служить у Третій штурмовій
Український захисник сам взяв у полон чотирьох окупантів (відео)
20 червня, 16:41
Марко Рубіо: США віддані підтримці російського народу, який продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього
Держсекретар США привітав росіян з днем Росії та заявив про віддану підтримку
12 червня, 08:42
Окупанти знищили автомобіль, який використовувала Херсонська обласна організація Червоного Хреста
У Херсоні росіяни знищили автомобіль Червоного Хреста
6 червня, 21:13
РФ втратила на війні в Україні 22680 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 5 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
5 червня, 08:01
Триває 1197-ий день повномасштабної війни
Окупантам залишилось 23 км до Сум – DeepState
4 червня, 10:52

Події в Україні

Українські воїни подякували за допомогу німецькому бізнесмену (відео)
Українські воїни подякували за допомогу німецькому бізнесмену (відео)
Атака «шахеда» на Полтаву: двоє загиблих та 11 поранених
Атака «шахеда» на Полтаву: двоє загиблих та 11 поранених
Україна збільшила максимальну потужність експорту світла до ЄС
Україна збільшила максимальну потужність експорту світла до ЄС
Атака на Полтавський ТЦК. Сухопутні війська повідомили деталі
Атака на Полтавський ТЦК. Сухопутні війська повідомили деталі
Окупанти атакували Полтаву дронами: під ударом опинилася будівля ТЦК
Окупанти атакували Полтаву дронами: під ударом опинилася будівля ТЦК
Окупанти зменшили кількість штурмів на Сумському напрямку
Окупанти зменшили кількість штурмів на Сумському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
74K
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
64K
Призупинення американської допомоги. Єрмак звернувся до українців
31K
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
21K
Соратник Онуфрія, що залишився без громадянства, російською звернувся до прихильників УПЦ МП

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua