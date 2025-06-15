Ліквідовано одного з командирів окупаційного «ополчення» на Запоріжжі

На Запоріжжі загинув російський заступник командира батальйону Судоплатова Олег Семов

Під час виконання бойового завдання на полі бою загинув Олег Семов, російський заступник командира добровольчого загону «БАРС-32», відомого також як батальйон імені Судоплатова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву окупаційного «губернатора» Запорізької області Євгена Балицького.

За словами Балицького, «доброволець» загинув від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання.

фото з відкритих джерел

Окупаційний чиновник зазначив, що Олег Семов стояв біля витоків створення «народного ополчення Запорізької області» та «мужньо бився, захищаючи безпеку рідного регіону».

«У Олега залишилося троє дітей», – написав Балицький.

Як відомо, літній наступ Росії на фронті в Україні демонструє помітні здобутки, більші, ніж у попередні місяці. Цьому просуванню сприяє нова російська тактика, яка поєднує у собі атаки дронів і мотоциклетні штурми. Як інформує «Главком», про це пише The New York Times (NYT).

Так, у травні російські війська захопили приблизно 278 квадратних кілометрів української землі, що більш ніж удвічі перевищує їхні здобутки у квітні. Найбільше просування агресор мав на південь від Костянтинівки в Донецькій області та поблизу російського кордону на півночі Сумської області.

Цього року помітною зміною на фронті стало систематичне використання мотоциклів та цивільних автомобілів для швидкого переміщення на відкритій місцевості. Але якщо Україна покладається на них для логістичних потреб, то росіяни ходять на цій техніці в штурми, пише NYT.