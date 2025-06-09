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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Повітряні сили попереджають про зліт Міг-31К
фото: glavcom.ua

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

У всіх областях України знову лунають сирени повітряної тривоги. Повітряні сили попереджають про зліт Міг-31К.

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, Росія вночі масовано атакувала Україну дронами та ракетами.

Під удар потрапив Київ, у столиці є пошкодження. Внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі Києва. На місці працюють служби та зʼясовують ступінь пошкоджень. 

Також Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник спочатку запустив дрони-камікадзе типу «шахед», а ближче до ранку – крилаті ракети та, ймовірно, гіперзвукові «Кинджали».

Крім того, постраждала і Сумщина. Мер Конотопа Артем Семеніхін написав у своєму Telegram-каналі, що все небо в області червоне від цілей.

До слова, триває 1202-а доба повномасштабної війни.

Теги: дрон ракета війна окупанти росія

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