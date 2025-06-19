Росія предає разом з тілами українських захисників рештки своїх військових

Окупанти передали разом з тілами українських захисників труп у російській формі та паспортом РФ

РФ підкидає трупи своїх солдат до тіл українських військових, щоб уникнути виплат рідним

Російські терористи навмисно ускладнюють Україні ідентифікацію тіл загиблих, яких передають в рамках обміну. Про це заявив очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, передає «Главком».

«Росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску», – йдеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що окупанти передають разом з тілами українських захисників рештки своїх військових.

«Так, у нас є факти. У нас є встановлені імена цих непотрібних «родінє» солдатів та офіцерів», – каже Клименко.

Один з переданих трупів навіть одягнений у форму зразка збройних сил Росії. При ньому був паспорт громадянина РФ, військовий квиток, талон атестату військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023, жетон з написом: «ВС России МТ-146004».

Особу встановлено: Бугаєв Олександр Вікторович, 1974 року народження, військовослужбовець 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ (в/ч 35390). Його родичі почали пошуки ще наприкінці березня після його зникнення у районі Новомихайлівки на Донеччині.

«Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковий для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам. Та платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла», – зазначили в МВС.

Нагадаємо, 16 червня Україна повернула тіла 1245 загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проводять необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

15 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих. Повідомлялося, що завершено етап репатріації полеглих військових, який передбачав використання залізниці. Також 14 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих військовослужбовців та громадян України.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про підготовку Російською Федерацією масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на провокування обурення в українському суспільстві та дискредитацію України на міжнародній арені. Москва планує поширити наративи про нібито небажання української влади повертати тіла загиблих військовослужбовців та цивільних.

Раніше стало відомо, що Росія навмисно ускладнює процес ідентифікації: тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Були випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації. Під час останніх репатріацій РФ передала Україні тіла своїх військових.

За даними МВС, на ідентифікацію тіл загиблих українців, переданих Росією, піде понад рік.