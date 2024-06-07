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Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2024 року
Відбулося 73 бойових зіткнення з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Найбільшу активність ворог проявляє на Покровському напрямку

За поточну добу російські окупанти завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 35 авіаційних ударів 58-ми КАБами, застосували 477 дронів-камікадзе. Ворог здійснив майже 2734 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Продовжується оборонна операція українських військ. Наразі загалом відбулося 73 бойових зіткнення з російськими загарбниками. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Підрозділами авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по чотирьох районах зосередження особового складу, одному району скупчення озброєння та військової техніки, одному засобу ППО та одному РЛС окупантів.

На Харківському напрямку

Російський агресор активних наступальних дій не проводив, намагається витіснити наші підрозділи, завдаючи інтенсивного вогневого впливу. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Російські окупанти протягом дня намагаються просунутися до наших позицій в районах Дружелюбівки та Петропавлівки. Три атаки противника відбито Силами оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 11 разів в районах Невського, Серебрянського лісу, Тернів та М’ясожарівки. Втрат територій та позицій не допущено.

На Сіверському напрямку

Ворог п’ять разів намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Успіху не мав. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Активність російських загарбників обмежилась п’ятьма бойовими зіткненнями. Чотири атаки в районах Іванівського, Кліщіївки та Калинівки успішно відбито нашими захисниками. Ситуація напружена, триває бій в районі Калинівки.

На Покровському напрямку

Ворог проявив найбільшу активність на цьому напрямку. Усього від початку доби окупанти 28 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах Новоселівки Першої, Сокола, Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобродівки, Новопокровського та Прогресу. Наразі 22 атаки ворога відбито, шість боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог пʼять разів атакував наші позиції в районах Парасковіївки та Красногорівки. Успіху не мали. Ситуація під контролем Сил оборони. Дев’ять разів окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Времівському напрямку в районах Старомайорського, Урожайного та Новодарівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Оріхівському та Придніпровському напрямках

Ситуація суттєвих змін не зазнала, під контролем Сил оборони, втрат позицій та територій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося. 

Читайте також: Ворог активізувався на кількох напрямках, атакує авіацією
Теги: ЗСУ війна фронт

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2024 року
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