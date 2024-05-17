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Скільки засуджених готові вийти з тюрми на фронт? Мін'юст оприлюднив цифри

Катерина Іванова
glavcom.ua
Скільки засуджених готові вийти з тюрми на фронт? Мін'юст оприлюднив цифри
У квітні міністерство проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту
фото з відкритих джерел

Олена Висоцька: На заваді мобілізації ув'язнених може стати відсутність бажання засудженого йти воювати

Майже 5 тис. засуджених погодилися із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у інтерв'ю «Главкому».

За її словами, у квітні міністерство проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

«4,5 тис. засуджених відповіли: «Так». При цьому варто розуміти: адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. І, повторюся, найголовніший критерій – мотивація», – наголосила політикиня.

Висоцька пригадала, що на початку повномасштабної війни міністерство отримало понад тисячу заяв від засуджених, котрі рвалися воювати. «Однак ані військові, ані парламент тоді не були готовими давати добро на їх мобілізацію. Під час суспільної дискусії довкола змін до мобілізаційного закону, яка тривала з кінця минулого року, ситуація змінилася», – пряснила заступниця міністра.

Окрім цього, Висоцька прокоментувала слова нардепа Олександра Бакумова, який зазначав, що в Україні число в’язнів, які потенційно підпадають під мобілізацію, складає 20 тис. осіб.

Олена Висоцька пояснила, що коли Міністерство юстиції готувало вказану статистику для народних депутатів, одразу відкинули близько 4 тис. засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Проте на заваді може стати не стільки «букет» хвороб, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати.

До слова, в Україні нараховується 27 тис. осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі. З них, за озвученою представником міністерства юстиції на засіданні профільного комітету інформацією, 20 тис. засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення. 

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

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Теги: Верховна Рада законопроєкт фронт звільнення гепатит Україна засуджені закон Міністерство юстиції депутат обмеження

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