Ворог активізувався на кількох напрямках, атакує авіацією: зведення Генштабу

Помітно активізувалися окупанти на Времівському напрямку – тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського

Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби – 69

Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках фронту. Українські захисники тримають оборону. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби – 69.

На Харківському напрямку

Протягом дня ворог застосував уже 20 КАБів з території РФ, зокрема з районів Білгорода та Шебекіно Білгородської області. Під бомбардування попали райони Вовчанська, Нескучного та Білого Колодязя. Штурмових дій ворога наразі не відмічено.

На Куп’янському напрямку

Ворог застосував некеровані авіаційні ракети в районі Стельмахівки, тривають бойові дії в районі М’ясожарівки.

За попередньою інформацією на Лиманському напрямку ворог за сьогодні втратив вбитими та пораненими 55 осіб. Українські захисники пошкодили по одній одиниці автотранспорту та ББМ. Загалом ворог намагався атакувати на напрямку дев’ять разів.

На Сіверському напрямку

Зросла активність ворога в районі Верхньокам’янського. Наразі протягом дня тут мали місце чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Наразі тривають вісім боїв, зокрема в районі Прогресу. Напрямок залишається одним з найгарячіших. Також ворог застосовує авіацію. Ворожими КАБами атаковані за сьогодні Новоселівка Перша, Прогрес, Карлівка. На Курахівському напрямку бомбардування зазнала Костянтинівка.

Помітно активізувався ворог на Времівському напрямку – тривають бої в районах Урожайного та Старомайорського. Загальна кількість атак ворога за добу зросла до дев’яти.

По одній новій спробі ворога атакувати побільшало на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.