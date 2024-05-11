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Сили оборони випробували багатофункціональні наземні дрони «Махно» (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сили оборони випробували багатофункціональні наземні дрони «Махно» (фото)
Найближчим часом наземні дрони пройдуть перевірку бойовою роботою
фото: Telegram/Сили оборони півдня України

Дрони мають назву «Махно» на честь політичного та військового діяча Нестора Махна

Українські військові провели випробування багатофункціональних наземних дронів під назвою «Махно». Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

«У 108-й бригаді ТрО пройшли випробування наземних дронів. Випробування відбулися успішно. Найближчим часом наземні дрони пройдуть перевірку бойовою роботою», – зазначають військові.

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фото: Telegram/Сили оборони півдня України

Наразі є шість модифікацій наземних дронів: мінувальні, розмінувальні, логістичні, евакуаційні та штурмові.

«Усі наші дрони мають одну назву – «Махно». На честь легендарного Нестора Махна, який разом зі своїми побратимами, знатно бив у цих краях більшовиків. Розробці дронів ми завдячуємо ініціативі знизу. Конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування - все самотужки зробили наші воїни», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають захисники, у бойових умовах ці засоби набувають великого значення, адже дають змогу убезпечити життя військовослужбовців і водночас успішно виконати бойові завдання.

Нагадаємо, Україна наздогнала країну-агресорку щодо кількості виробництва безпілотників, схожих на «Шахеди».

Також Україна збільшує випуск дронів дальньої дії, які можуть допомогти ЗСУ обійти обмеження на використання зброї, отриманої від країн Заходу, для ударів по російській території.

До слова, уряд підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ у ЗСУ – Сил безпілотних систем.

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Теги: військова техніка безпілотник ЗСУ військові озброєння дрон

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