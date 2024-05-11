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Британська розвідка проаналізувала, чому РФ скидає бомби на свою територію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британська розвідка проаналізувала, чому РФ скидає бомби на свою територію
За даними розвідки, Росія не спроможна успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях
фото з відкритих джерел

За березень-квітень 2024 року над Білгородською областю російські літаки «загубили» 20 боєприпасів

Аварійні сходження боєприпасів з російських літаків на власній території означають системну проблему, яка становить велику загрозу для цивільного населення РФ.  Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Розвідка згадує серію випадків сходження боєприпасів з російських літаків, які мали летіти запускати їх по цілях на території України. Так, 4 травня цього року повідомляли про те, що винищувач впустив ФАБ-500 над Білгородом. Місцевий губернатор розповів про вибух і завдані ним збитки – 30 пошкоджених будинків, 10 авто і п'ять постраждалих – не називаючи причини.

18 лютого з’являлася інформація про Фаб-250, яку «загубили» неподалік від Білгорода, через це довелось евакуйовувати 150 осіб.

Розвідка наголошує, лише за березень-квітень 2024 року над Білгородською областю «загубили» 20 боєприпасів.

«Дані випадки вказують на тривалу неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Такі помилки призводять до руйнівних і летальних наслідків для російського населення», – йдеться в повідомленні. 

Як раніше повідомляла британська розвідка, російська авіація все частіше скидає бомби на своїй території. Це демонструє ступінь втоми персоналу та недостатню підготовку.

Раніше літак армії РФ завдавав ударів КАБами по Харкову, натомість скинув бомбу на Білгород. Вона впала просто на житловий сектор, спричинивши руйнування.

До слова, Росія має «надзвичайно багато» бомб вагою 1500 кг, які здатні повністю руйнувати житлові багатоповерхові будинки. РФ використовує такі бомби, щоб виснажити українську ППО

Теги: британська розвідка літак війна росія Білгород

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