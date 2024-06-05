НАТО готує сухопутні коридори для військ США на випадок великої війни в Європі – ЗМІ

Торік члени НАТО домовилися підготувати 300 тис. військовослужбовців, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту Альянсу

Цими коридорами війська США мають швидко дістатись до східних рубежів Альянсу

НАТО в Європі розробляє багато нових сухопутних коридорів для американських військ і бронетехніки на випадок великої наземної війни з Росією. Про це пише The Telegraph.

Ці логістичні коридори створюють на тлі попереджень вищого керівництва Альянсу про те, що західні уряди повинні підготуватися до конфлікту з Росією в наступні два десятиліття. Торік члени НАТО домовилися підготувати 300 тис. військовослужбовців, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту Альянсу.

За планом американські сили, які є частиною цього контингенту, висаджуватимуться в одному з пʼяти портів і прямуватимуть до фронту підготовленими маршрутами, зокрема потягами. Основних коридорів пʼять – вони йдуть з Нідерландів, Італії, Греції, Туреччини та Норвегії.

фото: The Telegraph

Розробляють і коридори транспортування військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію та Фінляндію.

Важливим нюансом є те, що в цих коридорах війська не будуть обмежені місцевими правилами, законами чи митами, тому зможуть вільно перевозити вантажі. НАТО також враховує досвід України, коли війська Росії завдають масованих ракетних атак по портах та іншій логістиці.

Нагадаємо, ураїни НАТО мають ще приблизно два-три роки, щоб підготуватись до ймовірного збройного конфлікту з Росією. Таку думку висловив голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен, передає Bloomberg.

За його словами, раніше у НАТО давали прогнози, що РФ знадобиться близько десяти років, щоб відновити свою армію після вторгнення до України.

До слова, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив, що для нього означає мир в Україні. Про це Байден сказав в інтерв'ю для видання Time.

Зокрема, в очільника Білого дому запитали, якою має бути кінцева мета в Україні і яким має бути мир. «Мир виглядатиме як гарантування, що Росія ніколи не окупує Україну», – наголосив Байден.