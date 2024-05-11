Головна Думки вголос Юрій Бутусов
search button user button menu button
Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Російський наступ. Обстановка по Харкову на 11 травня

glavcom.ua
Далеко противнику пройти не вдалось, усі спроби просочитись виявлені, по ворогу активно працюють наші артилерія та дрони
фото: ЗСУ

Битва продовжується, з обох сторін підтягуються резерви

Просування російських військ зупинено на рубіжах 2-5 км від кордону, наша оборона розгорнута та ефективно працює по росіянах. На цей момент російські атаки відбиті.

На одному з напрямків, де ворогу вдалось просунутись, розгортаються наші резерви. Росіяни намагаються застосувати тактику інфільтрації, тобто шукають розриви у наших бойових порядках силами самостійних груп піхоти, які мають обтікати наші вузли спротиву за підтримки ударів авіації та артилерії.

Але далеко противнику пройти не вдалось, усі спроби просочитись виявлені, по ворогу активно працюють наші артилерія та дрони. Наша артилерія боєприпасами на даний момент забезпечена. За добу російського наступу на північних кордонах Харківської області знищено до 20 одиниць російської бронетехніки, це тільки те що підтверджено на відео.

Варто відмітити, що головнокомандувач Сирський призначив командувачем ОТУ «Харків» одного з компетентних та енергійних наших командувачів, тому оцінки обстановки з нашого боку обʼєктивні, комбриги отримують реалістичні завдання та діють впевнено.

Там, де в деяких підрозділах є проблеми з боєздатністю, проводиться посилення. Битва продовжується, з обох сторін підтягуються резерви, будемо спостерігати за розвитком подій.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Харків окупанти війна Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бійці ЗСУ стійко тримають оборону попри активну роботу російської авіації
«Великий наступ» росіян. Окупанти несуть суттєві втрати по артилерії
24 квiтня, 14:02
Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль
Британія повідомила, чому не допомагає Україні збивати дрони, як це було в Ізраїлі
15 квiтня, 17:13
Літак Ту-22МЗ вдалося збити за 300 км від України
Повітряні сили повідомили, що стало переломним моментом у війні з Росією
19 квiтня, 18:20
Ще до початку повномасштабного вторгення у Миколаївській та Одеській областях з'явилися рожеві фламінго, яким нині загрожує небезпека
Війна змінює екосистему України: орнітологи попередили про небезпеку
15 квiтня, 20:40
Одесит Сергій (зліва) зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном (у центрі)
Одесит, що втратив дружину і сина через війну, зустрівся зі спікером Конгресу США
20 квiтня, 09:54
Системи Patriot допоможуть Україні захиститися від численних російських атак
Аналітики заявили, що українські можливості ППО залишаються обмеженими та деградованими
20 квiтня, 06:26
Країни, які виступають проти військової допомоги Києву, можуть обмежитися наданням Україні гуманітарної допомоги
Євросоюз знайшов спосіб, як розв'язати питання заморожених активів РФ – Politico
7 травня, 17:26
У Харкові внаслідок обстрілу за двома адресами спалахнули пожежі
Окупанти вгатили по житлових будинках у Харкові: серед постраждалих є дитина
5 травня, 09:11
Росіяни розпочали наземну атаку на північному сході Харківської області
Росія хоче створити на Харківщині буферну зону – Reuters
Вчора, 15:16

Юрій Бутусов

Російський наступ. Обстановка по Харкову на 11 травня
Російський наступ. Обстановка по Харкову на 11 травня
Російський наступ на Харківську область 10 травня. Факти і деталі
Російський наступ на Харківську область 10 травня. Факти і деталі
Найпоширеніші питання про війну та відповіді на них
Найпоширеніші питання про війну та відповіді на них
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
Як українські дрони знищили нафтову галузь Росії
Як українські дрони знищили нафтову галузь Росії
Росіяни проголосували за війну. Чому вони тепер такі здивовані?
Росіяни проголосували за війну. Чому вони тепер такі здивовані?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
США офіційно оголосили про передачу Україні нового озброєння
7928
Британська розвідка пояснила, чому на параді у Москві не було танків
7623
Над Україною з’явилося північне сяйво: фото
4065
Пентагон повідомив, яке озброєння ввійде до нового пакета допомоги Україні
3623
Польський посол пояснив, чого очікувати українцям призовного віку
3281
Скільки у Києві коштує полуниця: огляд цін

Новини

В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих
Сьогодні, 09:34
Атака на Харків та вибухи в російських областях: головне за ніч
Сьогодні, 06:10
Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)
Сьогодні, 00:48
Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації
Вчора, 18:35
Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:30
Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
9 травня, 10:35

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua