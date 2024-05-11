Російський наступ. Обстановка по Харкову на 11 травня

Далеко противнику пройти не вдалось, усі спроби просочитись виявлені, по ворогу активно працюють наші артилерія та дрони

Битва продовжується, з обох сторін підтягуються резерви

Просування російських військ зупинено на рубіжах 2-5 км від кордону, наша оборона розгорнута та ефективно працює по росіянах. На цей момент російські атаки відбиті.

На одному з напрямків, де ворогу вдалось просунутись, розгортаються наші резерви. Росіяни намагаються застосувати тактику інфільтрації, тобто шукають розриви у наших бойових порядках силами самостійних груп піхоти, які мають обтікати наші вузли спротиву за підтримки ударів авіації та артилерії.

Але далеко противнику пройти не вдалось, усі спроби просочитись виявлені, по ворогу активно працюють наші артилерія та дрони. Наша артилерія боєприпасами на даний момент забезпечена. За добу російського наступу на північних кордонах Харківської області знищено до 20 одиниць російської бронетехніки, це тільки те що підтверджено на відео.

Варто відмітити, що головнокомандувач Сирський призначив командувачем ОТУ «Харків» одного з компетентних та енергійних наших командувачів, тому оцінки обстановки з нашого боку обʼєктивні, комбриги отримують реалістичні завдання та діють впевнено.

Там, де в деяких підрозділах є проблеми з боєздатністю, проводиться посилення. Битва продовжується, з обох сторін підтягуються резерви, будемо спостерігати за розвитком подій.