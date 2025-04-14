Багаторазовий чемпіон України, майстер спорту з альпінізму. Згадаймо Тараса Цушка

Три роки тому Тарас Цушко добровольцем став до лав захисників України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тараса Цушка.

Під час виконання бойового завдання 2 квітня 2025 року загинув видатний український альпініст і безстрашний воїн Тарас Цушко Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Спортивний Комітет України.

«Майстер спорту, багаторічний інструктор, один із найсильніших альпіністів України, справжній титан гір і людина великого серця. Його життя обірвалося у 45 років 2 квітня 2025-го…», – йдеться у повідомленні.

Тарас Цушко був чинним членом альпіністського клубу «Одеса», членом збірної команди України, багаторазовим чемпіоном України у скельному, технічному та зимовому класах сходжень фото: Taras Tsushko/Facebook

Три роки тому Тарас добровольцем став до лав захисників України. Він обрав шлях честі – такий самий, як і вершини, на які сходив усе життя. І загинув на бойовому завданні, під час захисту нашої землі від окупантів.

Три роки тому Тарас добровольцем став до лав захисників України фото: Irina Varenik/Facebook

Тарас Цушко був чинним членом альпіністського клубу «Одеса», членом збірної команди України, багаторазовим чемпіоном України у скельному, технічному та зимовому класах сходжень. Його ім’я назавжди закарбоване в історії українського альпінізму. Він долав вершини, які підкорялися лише обраним: піки Ак-су, Слєсова, Асана, Бодхани…

Тарас Цушко мріяв про Перемогу й повернення до мирного життя, про нове відродження одеського альпінізму фото: Спортивний Комітет України

Він не тільки підкорював гори – він навчав інших, відкривав новачкам світ альпінізму, допомагав ставати сильнішими, впевненішими, сміливішими. Упродовж багатьох років Тарас працював інструктором на навчально-тренувальних зборах у горах Кавказу та Паміро-Алая, передаючи свій досвід і знання новим поколінням.

«Він був не лише спортсменом – він був людиною, до якої тягнулися. Доброзичливий, чуйний, надійний – саме так його пам’ятають усі альпіністи Одеси, друзі, побратими й усі, хто мав щастя знати Тараса. Він вірив, що після перемоги повернеться до улюбленої справи, мріяв відродити одеський альпінізм високих досягнень, вивести його на нові вершини. Та не повернувся», – йдеться у повідомленні Спортивного комітету України.

Прощання з Героєм відбулося 6 квітня в рідному альпіністському клубу «Одеса». Поховали Тараса Цушка на Крижанівському цвинтарі.

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