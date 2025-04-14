Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Багаторазовий чемпіон України, майстер спорту з альпінізму. Згадаймо Тараса Цушка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Багаторазовий чемпіон України, майстер спорту з альпінізму. Згадаймо Тараса Цушка
Тарас Цушко долав вершини, які підкорялися лише обраним: піки Ак-су, Слєсова, Асана, Бодхани…
колаж: glavcom.ua

Три роки тому Тарас Цушко добровольцем став до лав захисників України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Тараса Цушка.

Під час виконання бойового завдання 2 квітня 2025 року загинув видатний український альпініст і безстрашний воїн Тарас Цушко Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Спортивний Комітет України

«Майстер спорту, багаторічний інструктор, один із найсильніших альпіністів України, справжній титан гір і людина великого серця. Його життя обірвалося у 45 років 2 квітня 2025-го…», – йдеться у повідомленні. 

Тарас Цушко був чинним членом альпіністського клубу «Одеса», членом збірної команди України, багаторазовим чемпіоном України у скельному, технічному та зимовому класах сходжень
Тарас Цушко був чинним членом альпіністського клубу «Одеса», членом збірної команди України, багаторазовим чемпіоном України у скельному, технічному та зимовому класах сходжень
фото: Taras Tsushko/Facebook

Три роки тому Тарас добровольцем став до лав захисників України. Він обрав шлях честі – такий самий, як і вершини, на які сходив усе життя. І загинув на бойовому завданні, під час захисту нашої землі від окупантів.

Три роки тому Тарас добровольцем став до лав захисників України
Три роки тому Тарас добровольцем став до лав захисників України
фото: Irina Varenik/Facebook

Тарас Цушко був чинним членом альпіністського клубу «Одеса», членом збірної команди України, багаторазовим чемпіоном України у скельному, технічному та зимовому класах сходжень. Його ім’я назавжди закарбоване в історії українського альпінізму. Він долав вершини, які підкорялися лише обраним: піки Ак-су, Слєсова, Асана, Бодхани…

Тарас Цушко мріяв про Перемогу й повернення до мирного життя, про нове відродження одеського альпінізму
Тарас Цушко мріяв про Перемогу й повернення до мирного життя, про нове відродження одеського альпінізму
фото: Спортивний Комітет України

Він не тільки підкорював гори – він навчав інших, відкривав новачкам світ альпінізму, допомагав ставати сильнішими, впевненішими, сміливішими. Упродовж багатьох років Тарас працював інструктором на навчально-тренувальних зборах у горах Кавказу та Паміро-Алая, передаючи свій досвід і знання новим поколінням.

«Він був не лише спортсменом – він був людиною, до якої тягнулися. Доброзичливий, чуйний, надійний – саме так його пам’ятають усі альпіністи Одеси, друзі, побратими й усі, хто мав щастя знати Тараса. Він вірив, що після перемоги повернеться до улюбленої справи, мріяв відродити одеський альпінізм високих досягнень, вивести його на нові вершини. Та не повернувся», – йдеться у повідомленні Спортивного комітету України. 

Прощання з Героєм відбулося 6 квітня в рідному альпіністському клубу «Одеса». Поховали Тараса Цушка на Крижанівському цвинтарі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наш народ – це вперті оптимісти
Війни виграють тільки оптимісти
26 березня, 23:44
До евакуації залучать, зокрема, Національну поліцію та Державну службу з надзвичайних ситуацій
«Активізувалися ДРГ». Влада Сумщини оголосила евакуацію з декількох населених пунктів
13 березня, 22:09
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10364 танків
Втрати ворога станом на 19 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
19 березня, 07:30
У захисника залишилися дружина, донька, мати та сестра
Прийняв свій останній бій на Покровському напрямку. Згадаймо Олексія Андросюка
21 березня, 09:00
Українські воїни ліквідували юного російського загарбника
На війні в Україні вперше загинув окупант 2007 року народження
24 березня, 14:52
Окупанти хотіли ослабити ППО
Росія використала нову тактику ударів під час атаки на Харків
27 березня, 02:57
Костенко: Росіяни не збираються зупинятися
Нардеп Костенко розповів, яку нову дивізію готує Росія
28 березня, 05:12
Майор Олександр Якимович розповів, як командує іноземцями
Від Білорусі до Фарерських островів – у інтернаціональному легіоні за Україну воюють представники 30 країн
30 березня, 15:01
Захисники України ліквідували Правду у Курській області
ЗСУ ліквідували титулованого російського легкоатлета – він мав порушення інтелекту
3 квiтня, 19:35

Суспільство

Багаторазовий чемпіон України, майстер спорту з альпінізму. Згадаймо Тараса Цушка
Багаторазовий чемпіон України, майстер спорту з альпінізму. Згадаймо Тараса Цушка
Удар Росії по Сумах. Митрополит УПЦ МП дав приклад Онуфрію, як треба реагувати
Удар Росії по Сумах. Митрополит УПЦ МП дав приклад Онуфрію, як треба реагувати
Карта бойових дій в Україні станом на 14 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 квітня 2025 року
Чи є в українській мові слово «кофе»? Мовознавиця вирішила «кофеїнову дилему»
Чи є в українській мові слово «кофе»? Мовознавиця вирішила «кофеїнову дилему»
В Україні хмарно: погода на 14 квітня
В Україні хмарно: погода на 14 квітня
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
126K
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
44K
Померла колишня глава департаменту культури КМДА, директор музею Києва
27K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
15K
Спецпредставник Трампа відреагував на обстріл Росією Сум

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua