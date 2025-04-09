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Чи буде скасовано комендантську годину у Києві? Голова КМВА відповів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чи буде скасовано комендантську годину у Києві? Голова КМВА відповів
Ткаченко вважає, що наразі немає потреби змінювати тривалість коменданстької години
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Ткаченко заявив, що консультується щодо доцільності комендантської години та можливості її скорочення з військовими

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, чи можливе скасування комендантської години у Києві під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтервʼю Тимура Ткаченка. 

Ткаченко заявив, що консультується щодо доцільності комендантської години та можливості її скорочення чи скасування з військовими, але, на його думку, наразі немає потреби її змінювати.

«В цьому питанні я консультуюся і керуюся позицією військових. І поки нагальної потреби змінювати комендантську годину немає. Якщо така можливість з'явиться – я думаю, тоді, звісно, ми відреагуємо у вигляді рішення Ради оборони. Але станом на зараз це питання не розглядається», – сказав Ткаченко.

Ткаченко відмовився більш детально пояснювати, для чого конкретно необхідна комендантська година у столиці і наголосив, що зараз питання тривалості комендантської години не актуальне.

«Я б не хотів коментувати більш детально цю позицію. Це багатокомпонентна історія. Це не лише питання контролю чи ще чогось. Проводяться певні заходи тощо. Тому станом на зараз це питання не актуальне. Але якщо така можливість з'явиться, повторюсь, ми одразу оперативно відреагуємо на це», – пояснив очільник КМВА.

Ткаченко також повідомив, що роботи щодо оборони Києва проводяться постійно.

«Я можу тільки сказати одне, що ми перебуваємо в постійній координації з Київською обласною військовою адміністрацією. Угрупування сил і засобів оборони міста Києва проводить постійну роботу з оборони міста Києва, наприклад вночі від «Шахедів», від ракетних атак. Проводяться постійні роботи щодо укріплення фортифікаційних споруд і так далі. З того, що я знаю, то військові готові в будь-який момент виконати поставлені завдання», – запевнив представник КМВА. 

Нагадаємо, комендантську годину у цьому році на Великдень у Києві не скорочуватимуть. Водночас під час Великодня планується запровадити додаткове патрулювання і збільшити кількість правоохоронців у місцях скупчень людей.

Раніше повідомлялося, що у Києві почався перегляд порядку використання перепусток на пересування в комендантську годину.  

До слова, кияни просять владу відновити роботу таксі під час комендантської години. Петицію створив Олександр Побочій. Автор пропонує розглянути пропозицію щодо дозволу водіям Uklon, Bolt та Uber надавати послуги користувачам під час комендантської години (з 00:00 до 05:00), лише за замовленням. Автор петиції зазначає, що «робота служб таксі вночі дозволить містянам вчасно приїздити додому або вирушити терміново у справах». 

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Теги: Київ війна місцева влада місто комендантська година Тимур Ткаченко

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