Нідерланди назвали головну умову для введення європейських військ в Україну

Стало відомо, коли європейські війська можуть зайти в Україну

Введення європейського контингенту в Україну можливе після досягнення режиму припинення вогню або після мирної угоди. Про це сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв’ю «Радіо Свобода», передає «Главком».

За словами Брекельманса, наразі країни-учасниці коаліції охочих обговорюють різні сценарії запуску такої місії. Проте деталі ще не узгоджені, а остаточне рішення буде ухвалене з урахуванням розвитку ситуації.

«Ми не знаємо, як пройдуть переговори: чи буде спочатку припинення вогню, а потім мирна угода, чи вони будуть одночасно. Це все невідомо. Ми маємо думати про різні сценарії», – каже міністр.

Зазначається, що деталі планують чітко узгодити протягом найближчих тижнів.

«Терміновість пов’язана з тим, що ніхто не знає, як підуть мирні переговори: вони можуть тривати довго, а можуть раптово принести прорив. І тоді ми повинні бути готові, щоб Європа відіграла свою роль», – підсумував міністр.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія розглядає можливість розміщення своїх військ на території України терміном до п'яти років, поки триває процес ремілітаризації країни. Згідно з обговорюваним у Лондоні і Парижі планом, західні сили можуть бути спрямовані в Україну після завершення війни як «сили стримування», щоб запобігти поновленню бойових дій. Париж планує забезпечити захист повітряного та морського простору України.