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Україна та Росія мають поставити крапку у війні – Трамп

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна та Росія мають поставити крапку у війні – Трамп
Трамп: Потрібно зупинити кровопролиття вже зараз
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначає, що Україна та РФ «дуже близькі до домовленості»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія наближаються до укладання мирної угоди, і що більшість ключових положень уже погоджено. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє «Главком».

Після прибуття до Риму для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском Трамп заявив про заплановані переговори з представниками Києва та Москви, присвячені завершенню війни.

За його словами, сторони «дуже близькі до домовленості», і зараз необхідна зустріч на найвищому рівні, щоб остаточно завершити конфлікт. Він зазначив, що «більшість ключових пунктів уже погоджено».

Президент США також наголосив на необхідності припинення насильства.

«Потрібно зупинити кровопролиття вже зараз», — написав він, додавши, що Сполучені Штати готові бути там, де це необхідно, аби сприяти завершенню «жорстокої та безглуздої війни».

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Кримський півострів залишиться «російським». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Time.

«Якщо Крим залишиться з Росією, ми повинні говорити тільки про Крим, тому що про нього завжди говорять. Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це з ними давно», – каже Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що найближчі кілька днів будуть ключовими для переговорного процесу щодо завершення війни в Україні.

Трамп не вперше робить подібні заяви про окуповані території України. Президент США заявив, що Україні буде дуже складно повернути території, втрачені за 11 років війни з Росією, зокрема Крим.

Також президент Сполучених Штатів вірить, що російський диктатор Володимир Путін прислухається до його заяв про припинення обстрілів України. Журналіст поцікавився, чи прислухається Путін до заклику Трампа.

До слова, Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території.

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Теги: війна переговори Дональд Трамп

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