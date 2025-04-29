Спецпредставник США розкритикував пропозицію Путіна про «триденне перемир’я»

Посланник Трампа наголошує на позиції президента США щодо всеосяжного перемир’я на 30 днів

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог назвав «абсурдною» пропозицію Володимира Путіна щодо триденного перемир’я, яке має діяти з 8 по 10 травня. Про це він заявив в ефірі Fox News, наголосивши, що США зацікавлені у довгостроковому припиненні вогню, пише «Главком».

Келлог, коментуючи прогрес щодо «мирних переговорів» в останні дні, висловив упевненість, що США «в доволі непоганому становищі, коли йдеться про українців».

«А триденне перемир'я – це абсурд», – заявив він.

Посланник Трампа заявив, що той виступає за всеосяжне припинення вогню «на морі, в повітрі, на суші, щодо інфраструктури» мінімум на 30 днів, «а потім ми можемо його продовжити».

«І якщо взяти до уваги все, з чим готові працювати українці, то все залежить від росіян, від Путіна. Тобто в нас одна сторона погодилась, тепер потрібно поговорити з іншою стороною. І я думаю, що ми близькі до цього», – зазначив Келлог.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги.

Перемир'я нібито буде діяти з 00:00 8 травня до опівночі 11 травня.

Варто зазначити, що в період «великоднього перемир'я» між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії.

290 разів росіяни застосовували безпілотники. Станом на 06:00 20 квітня на фронті відбулося 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій окупантів.

За час із 00:00 до 12:00 20 квітня відбулося 26 російських штурмових дій.