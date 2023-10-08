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Касетний обстріл РФ села під Запоріжжям: кількість загиблих зросла

Діана Гасюк
glavcom.ua
Касетний обстріл РФ села під Запоріжжям: кількість загиблих зросла
Наслідки обстрілу Запоріжжя, 7 жовтня 2023 рік
фото: ДСНС

За добу ворог завдав 133 удари по 21 населеному пункту Запорізької області

Російські окупанти 7 жовтня обстріляли село Біленьке Запорізького району, загинуло двоє людей. Про це повідомляє Запорізька ОВА

Внаслідок артудару по Біленькому поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка, яких оперативно доставлено в лікувальні установи.

Загинула жінка 46 років й 71-річний чоловік. Спочатку було відомо лише про загиблу жінку.

Загалом за добу ворог завдав 133 удари по 21 населеному пункту Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли село Біленьке у Запорізькій області. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«За попередніми даними, військовослужбовці РФ обстріляли мирне село з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню – «Главком») касетними снарядами», – заявив глава області.

Триває 592-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

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Теги: окупанти обстріл окуповані території жінка чоловік ворог поранення

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