Ситуація в регіонах: понад 130 ударів по Запорізькій області та масований обстріл Херсонщини

Від ворожих атак минулої доби загинули троє людей

За останню добу дев’ять областей України зазнали ударів російських окупантів. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чернігівщина

За добу – три обстріли (61 вибух). Ворог гатив по Новгород-Сіверському та Чернігівському районах із РСЗО, АГС та мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Учора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 54 вибухи з мінометів, артилерії, СПГ та авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (чотири вибухи). Атаковані Хотінська, Краснопільська, Путивльська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. Без наслідків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дніпропетровщина

Учора ворог знову бив по Нікополю з важкої артилерії. Обстрілював місто двічі вдень та надвечір. Пошкоджені гімназія і комунальне підприємство. Побиті 11 приватних осель і стільки ж господарських споруд, зачепило лінії електропередач та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих.

Запорізька область

Ворог завдав 133 удари по 21 населеному пункту області. 118 артобстрілів прийшлися по території Біленького, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Преображенки, Полтавки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст та сіл. Рашисти здійснили шість БПЛА-атак Новодарівки, Новоданилівки, Чарівного й Червоного, авіаудари по Оріхову, Роботиному, Новодарівці та Новоданилівці, а також 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки. Внаслідок артудару по Біленькому поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка, яких оперативно доставлено в лікувальні установи. Загинула жінка 46 років й 71-річний чоловік. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди Богодухівського району, Плетенівка Чугуївського району, Мілове Куп'янського району. На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Піщане. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане. Ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району. Пошкоджено будівлі та майно агрофірми. Внаслідок обстрілів с. Пересічне Харківського району пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, сталася пожежа. Пошкоджено чотири автомобілі. Медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років через гостру реакцію на стрес. Без госпіталізації. Внаслідок мінометного обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок.

Луганщина

На Невське та Новолюбівку скинуті дві авіабомби КАБ-500. Також по селам вісім разів відкривався вогонь із реактивних систем залпового вогню. В Невському зруйновані два будинки. Від обстрілів противника постраждала Білогорівка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили п’ять обстрілів, під вогнем рашистів – Авдіївка, смт Нью-Йорк, с. Білокузьминівка, с. Дронівка. Пошкоджено 12 житлових будинків. На Донеччинаі за добу одна людина загинула.

Миколаївщина

Учора на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено російський розвідувальний БпЛА «Орлан-10». Вдень ворог завдав ракетні удари за межами населених пунктів Веснянської громади. Внаслідок першого сталося загоряння сухої трави, пожежа була ліквідована.

Херсонщина

Уночі ворог неодноразово гатив по місту та населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники. Десятки поранених, у тому числі – дитина. Травми отримали 11 містян. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її дев'ятимісячну доньку. Серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували. Під вогонем був і Станіслав. Наслідки удару з «градів» з’ясовуються. За минулу добу по області противник здійснив 59 обстрілів (402 снаряди), з них по м. Херсон – п’ять обстрілів (18 снарядів). Внаслідок артилерійського обстрілу Дніпровського району м. Херсон поранень зазнав 52-річний чоловік. Окупаційні війська вкрили вогнем Комишани. Унаслідок ворожих обстрілів у селищі пошкоджено будинки, господарчі споруди та приміщення підприємства. Поранення отримала 53-річна жінка, яка на момент російського удару знаходилася вдома. Її у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Також рашисти скинули керовану авіабомбу на Костирку Бериславського району. Постраждав 54-річний чоловік. Його з пораненням обличчя доставили до лікарні.