Влучання в рекреаційну інфраструктуру Одещини, авіабомби на Херсонщині: ситуація в регіонах

РФ скинула боєприпас з безпілотника на Марганець

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – сім обстрілів (33 вибухи). Ворог обстрілював прикордоння Чернігівщини із мінометів, артилерії, некерованих авіаційних ракет. Під обстрілом були громади Чернігівського та Новгород-Сіверського районів.

У Новгород-Сіверській громади поцілили в господарську будівлю, сталася пожежа. Про втрати серед місцевого населення чи інші пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Сьогодні вранці росіяни здійснили мінометний обстріл Хотінської громади. Зафіксовано 13 вибухів. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Глухівська, Свеська, Новослобідська громади.

Краснопільська громада: внаслідок артобстрілу (8 вибухів) пошкоджено три приватних будинки, ЛЕП, газопровід низького тиску, автомобіль. Юнаківська громада: був артилерійський обстріл (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні господарчі споруди.

Дніпропетровщина

Цієї ночі ворог чотири рази бив по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії по районному центру, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Минулося без загиблих та постраждалих. Пошкоджені п'ять приватних будинків, чотири господарські споруди, газопровід та лінії електропередач.

Вчора вранці скинули боєприпас з безпілотника на Марганець. Минулося без наслідків. Під удар потрапив і Криворізький район. По Грушівській громаді агресор вгатив з важкої артилерії. Пошкоджені п’ять приватних будинків, господарська споруда, авто, газогін, лінія електропередач, сонячні панелі. Люди неушкоджені.

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Запорізька область

86 ударів по 22 населених пунктах за минулу добу. Рашисти обстріляли з РСЗВ Новодарівку, Полтавку й Червоне, атакували БПЛА Залізничне, Новодарівку й Степове, а також вгатили шість разів авіаснарядами по Оріхову, Білогір'ю та Роботиному. Також за минулу добу зафіксовано 74 артилерійських ударів, що прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Ольгівського, Малинівки, Полтавки, Левадного, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток й Приморського.

Внаслідок артобстрілу по Оріхову поранено 75-річну жінку – її доправлено до лікувальної установи. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарчих споруд.

Харківщина

Цієї ночі внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа. Жертв та постраждалих немає. Протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали райони більше 14 населених пунктів. Зокрема, Графське, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Огірцеве Чугуївського району, Копанка, Шийківка Ізюмського району, Берестове, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка Куп'янського району.

Луганщина

За добу лише в Невському зафіксовано 70 вибухів внаслідок російських обстрілів. Зруйновано щонайменше один будинок. По селу відкривали вогонь як з артилерії, так і з авіації. Від артилерійських та мінометних обстрілів також постраждала Білогорівка. За добу противник здійснив 141 обстріл (532 снаряди).

Донеччина

По населеним пунктам області росіяни здійснили 35 обстрілів. Під вогнем рашистів – 17 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Родінське, Торецьк, смт Гостре, смт Курдюмівка, с.Дружба, с.Костянтинівка, с.Молодецьке, с.Предтечине, с.Новопокровське, с.Новоселівка Перша, с.Петропавлівка, с.Прогрес, с.Урожайне, с.Зелений Гай.

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Пошкоджено 21 житлових будинків (з них: 14 – багатоквартирних), два службових автомобіля, три приватних автомобіля, трубопровід водопостачання, корпус тубдиспансеру, господарча споруда, корпус ЦМЛ, будівля КП «Вода Донбасу», цех ПрАТ «АКХЗ», трансформатор, два гаражі. За добу по області – 21 поранених мирних жителів.

Миколаївщина

Вчора внаслідок збиття силами протиповітряної оборони ворожої цілі уламками пошкоджено три житлові будинки, гараж та господарчу споруду. Незначні тілесні ушкодження отримали дві жінки, вони отримали медичну допомогу на місці.

Також вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих. Також вдень ворожих артилерійських обстрілів зазнало с. Солончаки Куцурубської громади; виникла пожежа сухої трави та чагарників, яку було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Одещина

Вчора надвечір російські терористи атакували Білгород-Дністровський район ракетами, внаслідок чого є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували. Постраждалих серед цивільних немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 82 обстріли (383 снаряди), з них по м. Херсон – п’ять обстріли (28 снарядів). Внаслідок ворожої атаки села Кізомис Білозерської громади запалювальними боєприпасами згоріли три приватні будинки та господарчі споруди.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Понятівка загинув 58- річний чоловік. Також росіяни вкотре вдарили з авіації по Бериславському району. Окупанти випустили керовані авіабомби по с.Львове, влучили у приватні будинки. 63-річна жінка отримала травми несумісні з життям. Внаслідок обстрілів Білозерки загинув 49-річний чоловік, дві жінки – поранені.

Окупанти вдарили по селу Зеленівка з артилерії. Влучили в житлову будівлю. Рятувальники з-під завалів дістали 63-річну жінку. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям.

Ворог поцілив по житловій забудові Козацького. Травми отримав місцевий житель 76 років, який перебував у квартирі. Всього за добу по області семеро людей загинули, ще 12 дістали поранення.

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Триває 576-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.