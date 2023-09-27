Оксана Марченко та її «фунти». Новий поворот у гучній справі куми Путіна

Директор фірми дружини Медведчука відкупився від тюрми… штрафом

Минуло трохи більше пів року, як українські правоохоронці оголосили про підозру теледіві та дружині кума Путіна Оксані Марченко. За версією слідства, основний гріх підозрюваної у тому, що вона через підконтрольні компанії фінансувала незаконні збройні формування в окупованому Криму та підрозділ Росгвардії. Гроші спрямовувалися під виглядом охорони об’єктів сім’ї Медведчука-Марченко, що на анексованому півострові. Всього протягом 2014-2022 років фірми Марченко перевели понад 10 млн грн на рахунки російських підприємств.

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Окрім дружини Віктора Медведчука, підозри отримали її менеджери: Інна Палій (очолює російське ТОВ «Таврия-Инвест») і Олександр Яковлєв (київську ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-тур»). Висунені звинувачення тягнуть до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Але є одне «але». Як тільки-но історія Оксани Марченко зійшла з публічних радарів, одному з менеджерів теледіви-мільйрдерки вдалося відбутися малою кров’ю. Мова про згаданого вище Олександра Яковлєва.

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Хранитель скарбів Медведчука

Вказаний добродій потребує детального представлення. Як свідчать відкриті реєстри, 60-річний Олександр Яковлєв – давно на службі в сім’ї Медведчука-Марченко. На парламентських виборах-2006 року він балотувався за списками проросійського опозиційного блоку «Не Так!», у першу п’ятірку якого входив Віктор Медведчук. Натомість Яковлєва, як масовку, запихнули на непрохідне 177 місце.

Попри невдалий похід у Раду, Яковлєв працевлаштувався помічником нардепа від Партії регіонів на громадських засадах Андрія Клюєва. До цього був помічником обранців від «медведчуківської» Соціал-демократичної партії України (об’єднана) Володимира Заплатинського і Вадима Місюри.

Після Революції гідності Олександр Яковлєв намагався врятувати майно Медведчука, яке попало в руки активістів Правого сектора. Як формальний власник закарпатської бази відпочинку «Ведмежа діброва» Віктора Медведчука, Яковлєв від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-тур» звернувся до правоохоронців із заявою про крадіжку. Йшлося про 28 картин і шість ікон на суму понад 10 млн. грн.

Роль Яковлєва у «справі Оксани Марченко» є чисто формальною. Він, виконуючи примхи своєї шефині, підписав договір із «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ». Його суть – платна охорона «Профилактория ЗАО «ФК «Динамо-Киев», що в анексованому Криму. Це відбулося у липні 2014 року.

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Крім цього, Яковлєв входив до складу учасників зборів ТОВ «Таврия-Инвест» – ще однієї фірми Оксани Марченко, зареєстрованої у Москві в 2015 році. Згадана компанія, яку очолює Інна Палій, також перераховувала гроші росіянам.

На гачок слідства Олександр Яковлєв потрапив на початку лютого 2023-го. Трохи більше двох місяців чоловік просидів в івано-франківському СІЗО. Потім суд помістив його під цілодобовий домашній арешт. А на початку серпня Феміда затвердила угоду про визнання винуватості, яку Яковлєв уклав із прокурором. Згідно з нею, «фунт» Оксани Марченко має сплатити 340 тис. грн штрафу. «Без конфіскації майна», – підкреслив суд. І це попри те, що ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу, за якою судили «медведчуківця», передбачає реальний термін плюс конфіскацію майна.

Пікантна деталь. Поки Яковлєв був під слідством його дружина, очевидно рятуючись від ймовірної конфіскації, швиденько оформила розлучення. Не чекаючи вироку, ексдружина знову побігла до суду. Цього разу, щоб поділити майно. Коли у судовий процес зайшла Івано-Франківська обласна прокуратура, яка виступила обвинувачем Олександра Яковлєва, жінка відмовилася від своєї затії – передумала ділити майно. Своє рішення позивачка змінила рівно через місяць, як вийшов вирок щодо її ексчоловіка Яковлєва. Можна припустити: колишню супутницю директора фірми Медведчука-Марченко повністю влаштовувало те, що майно обвинуваченого було виведено з-під удару силами прокуратури та Феміда.

Є іще свіжий кримінальний епізод, де фігурує «медведчуківське» ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-тур». На початку нульових, коли Віктор Медведчук очолював адміністрацію президента Кучми, «Спорт-тур» почав обростати гектарами карпатських лісів. За даними слідства, відчуження лісових ділянок загальною площею понад 120 га відбулося за мовчазної згоди ДП «Воловецьке лісове господарство» і Воловецької райдержадміністрації.

Наразі суди арештували низку майна ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-тур» (квартири, будинки, дві спортбази), передавши Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Це ж стосується об’єктів нерухомості згаданої фірми, зведених за лісових землях Закарпаття.

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«Благодійник» з фонду Медведчука

У «справі Оксани Марченко» з’явився новий фігурант. Це – Дмитро Шуст, колишній керівник інвестиційної компанії «Укркапітал», що належить дружині Медведчука. Шуст більш відомий як багаторічний керівник «Благодійного приватного фонду Віктора Медведчука». А ще його донька Валентина Шуст разом із хрещеницею Путіна, донькою Медведчука-Марченко Дар’єю навчаються у Вищій школі економіки в Москві.

За матеріалами кримінальної справи, Дмитро Шуст проходить як довірена особа сім’ї Медведчука-Марченко. Начебто Шуст залучив вищезгаданого Олександра Яковлєва до підписання договору, за яким полилися мільйони для окупантів.

Крім цього, слідство зауважило, що підозрюваний не визнає вини і надає неправдиві свідчення. Суд узяв до уваги всі можливі ризики і на початку серпня продовжив арешт Шуста до 1 жовтня. Він перебуває в івано-франківському СІЗО.

Віталій Тараненко, «Главком»