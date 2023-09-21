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У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру
Ворог обстріляв Рівне ракетами
фото: скрін із відео з соцмереж

Обійшлося без загиблих та постраждалих, проте є проблеми з електроенергією 

На світанку 21 вересня Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Від ворожого удару постраждали СТО і п'ять автівок, які перебували на її території. Обійшлося без жертв.

Частина Рівненського району без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади Рівнеобленерго.

Нагадаємо, на світанку окупанти влаштували масовану атаку по багатьох регіонах України. У Черкасах унаслідок ворожого удару зруйнована будівля готелю, у Києві та області виникли пожежі через падіння уламків ракет, є влучання у Львівській та Рівненській областях.

Зауважимо, триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Теги: обстріл Рівненщина Рівне Віталій Коваль

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