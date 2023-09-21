У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру

Обійшлося без загиблих та постраждалих, проте є проблеми з електроенергією

На світанку 21 вересня Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

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Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Від ворожого удару постраждали СТО і п'ять автівок, які перебували на її території. Обійшлося без жертв.

Частина Рівненського району без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади Рівнеобленерго.

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Нагадаємо, на світанку окупанти влаштували масовану атаку по багатьох регіонах України. У Черкасах унаслідок ворожого удару зруйнована будівля готелю, у Києві та області виникли пожежі через падіння уламків ракет, є влучання у Львівській та Рівненській областях.

Зауважимо, триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.