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Росіяни вдарили авіабомбами по Херсонщині: загинула жінка (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни вдарили авіабомбами по Херсонщині: загинула жінка (фото)
Наслідки обстрілу Херсонщини, 21 вересня 2023 рік
фото: t.me/olexandrprokudin

Окупанти забрали життя 63-річної мешканки села Львове 

Російські загарбники скинули чотири авіабомби на село Львове у Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула 63-річна жінка. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

«Армія РФ скинула чотири керовані авіабомби на Львове. Унаслідок удару тяжкі травми отримала 63-річна місцева жителька. Медики, які приїхали на допомогу, лише констатували смерть жінки», – заявив посадовець.

За його словами, під вогнем також опинилося село Тягинка. По ньому було випущено дві керовані авіабомби. Крім того, ворог обстріляв Одрадокам’янку та Миколаївку. Тут минулося без жертв.

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Наслідки обстрілу Херсонщини, 21 вересня 2023 рік
фото: t.me/olexandrprokudin

Нагадаємо, що російські війська обстрілюють Херсонську область протягом усього дня. Від початку цієї доби через ворожі атаки постраждали 15 осіб: п'ятеро померли, ще десятеро отримали поранення.

Теги: війна обстріл Херсонщина

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