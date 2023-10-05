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Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
Росіяни хочуть захистити судна від ударів ракетами та безпілотниками
фото: Defense Express

Російські війська перекинули до Новоросійська щонайменше 10 кораблів

Російські війська перевели кілька кораблів Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська, ймовірно, для захисту від ударів ракет та безпілотників. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На супутникових знімках, опублікованих 1 та 3 жовтня, видно, що російські війська перекинули із Севастополя до Новоросійська принаймні 10 кораблів.

Зокрема окупанти перемістили на нове місце фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен», три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів та кілька малих ракетних кораблів.

На супутникових знімках від 2 жовтня видно, що в Севастополі залишаються чотири російські десантні кораблі й один підводний човен. 

Російські сили можуть тимчасово переміщати деякі судна до Новоросійська після численних ударів по об’єктах Чорноморського флоту в Севастополі та на його околицях. Проте росіяни, ймовірно, продовжуватимуть використовувати Севастополь як базу Чорноморського флоту.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі було чути вибухи та постріли.

Як повідомлялося, спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах.

Згодом розвідка розкрила деталі спецоперації. У рамках висадки в бійців ГУР в окупованому Криму стався жорстокий бій. Росіяни зазнали значних втрат, а українські групи вже повернулися зі спецоперації. 

Теги: Крим окупанти Севастополь флот росіяни

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