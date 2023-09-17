У Криму пролунали вибухи: в окупованому Севастополі сильна пожежа
Вибухи пролунали в районі мису Фіолент, де є частини російської ППО та РЕБ
Кримські пабліки повідомляють про вибухи на мисі Фіолент в окупованому Севастополі. На кадрах, що публікують у мережі, видно сильну пожежу.
Місцеві жителі пишуть про щонайменше чотири вибухи. Чутно їх було в різних районах міста.
«Кримський вітер» пише, що вибухи пролунали в районі мису Фіолент, де є частини російської ППО та РЕБ. Також місцеві зазначають, що працювала російська ППО, проте ймовірно безуспішно, оскільки видно зарево від пожежі.
Водночас росіяни вже заявили, що поширений у мережі знімок вогню на мисі – фейк.
Нагадаємо, що вночі 13 вересня ЗСУ уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.
Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.
Крім того, зранку 14 вересня у російському міноборони заявили про нібито знищення 11 безпілотників над Кримом. Окупанти звинуватили ЗСУ у спробі атакувати патрульний корабель Чорноморського флоту «Сергій Котов».
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