Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував

За словами Порошенка, «вкрадене не приносить успіху, а за злочини завжди треба відповідати»

У 2018 році Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе Петра Порошенка окупанти «перевели у федеральну власність Росії»

П’ятий президент України Петро Порошенко прокоментував атаку по Севастополю. Свої думки він написав у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Порошенка, «вкрадене не приносить успіху, а за злочини завжди треба відповідати».

Порошенко прокоментував атаку по Севастополю фото: скріншот

«Сьогодні Збройні сили України вразили російські бойові кораблі на території заводу в Севастополі, який ще в лютому-березні 2014 року був вкрадений у мене окупаційною владою РФ, перейменований на совковий лад – Севморзавод орджонікідзе і перепрофільований для виробництва російської зброї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тому не може не радувати ракетний бумеранг Збройних сил України по заводу і те, що принаймні один корабель не буде запускати по нас балістичні ракети», – написав Порошенко.

Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе – це найбільше підприємство судноремонту та суднобудування Криму, одне з провідних промислових підприємств Азово-Чорноморського регіону. Підприємство було засноване у 1783 році. За всю історію свого існування завод мав повне завантаження та виконував найскладніші роботи з ремонту, модернізації та будівництва кораблів та судів різного класу. Окупанти використовують його як основну ремонтну базу Чорноморського флоту РФ. У декларації за 2017 рік п’ятий президент України Петро Порошенко вказав у податковій декларації Севастопольський морський завод, із зазначенням, що протягом 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є. У 2018 році Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе окупанти «перевели у федеральну власність Росії».

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Севастополі цієї ночі пролунали вибухи. Очевидці повідомляли про щонайменше сім потужних вибухів після яких трапилася пожежа районі Південної бухти, а саме в районі місцевого морського заводу.

Згодом стало відомо, що під атаку потрапив судноремонтний завод ім. Орджонікідзе, який належав п'ятому президенту України Петру Порошенку та який окупанти у 2018 році «перевели у федеральну власність Росії».