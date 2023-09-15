На півдні зменшилась кількість ворожих авіанальотів: названо причину

Напередодні було зафіксовано лише 10 авіаударів противника

Протягом останніх двох днів на півдні України зменшилась кількість авіанальотів російських окупантів, водночас побільшало обстрілів з артилерії й танків. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що причиною може бути як просто статистика, так і вплив погодних умов. Також він припустив, що льотчики РФ могли «захворіти».

«Скажімо так, наші хлопці зараз окопуються, і, можливо, ворог просто не хоче витрачати боєприпаси», – зазначив Штупун.

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Напередодні було зафіксовано лише 10 авіаударів. – «На лінії бойового зіткнення – таке собі затишшя відносне».

Штупун додав, що загарбники протягом доби безрезультатно намагались наступати в районі Мар’їнки. Там вони здійснили 14 невдалих спроб витіснити Збройні сили України із займаних позицій.

Водночас, він наголосив, що українські військові закріплюються на деокупованих територіях, а в районі Малої Токмачки й Дубового ворог, намагаючись йти вперед, зазнав значних втрат.

Нагадаємо, триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області.