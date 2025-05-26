Харків атаковано дронами: у місті чули потужні вибухи

У Харкові пролунало щонайменше 11 вибухів

У Харкові та передмісті у ніч на 26 травня пролунала серія потужних вибухів – місто зазнало масованої атаки російських ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та Суспільне.

За словами Синєгубова, ворожі БпЛА атакували як саме місто, так і передмістя. У низці районів зафіксовано гучні вибухи. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі з’ясовується.

Очільник області наголосив, що загроза повторних атак залишається актуальною і закликав мешканців перебувати в укриттях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

Водночас журналісти Суспільного повідомили, що в Харкові пролунало щонайменше 11 вибухів.

Раніше ми писали, що у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший комбінований удар з часів Другої Світової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Артема Семеніхіна.

Семеніхін повідомив, що внаслідок атаки зруйновано, і так вже зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території, зауважує мер.

Зазначається, що руйнувань і пошкоджень житлового сектору не зафіксовано. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами все відновиться.

До слова, президент США Дональд Трамп «невдоволений» Путіним та він не знає, що з ним сталося. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Трамп заявив, що «невдоволений» діями Володимира Путіна – «вбивством багатьох людей».

«Я не знаю, що, чорт забирай, трапилося з Путіним», – каже він. «Я знаю його давно. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети до міст і вбиває людей, і мені це не подобається».