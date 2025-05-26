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Мені не подобається те, що робить Путін, він убиває людей – Трамп

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Мені не подобається те, що робить Путін, він убиває людей – Трамп
Трамп: Я знаю його давно. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети до міст і вбиває людей, і мені це не подобається
фото: The White house/Facebook

Трамп заявив, що «невдоволений» діями Володимира Путіна – «вбивством багатьох людей»

Президент США Дональд Трамп «невдоволений» Путіним та він не знає, що з ним сталося. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Трамп заявив, що «невдоволений» діями Володимира Путіна – «вбивством багатьох людей».

«Я не знаю, що, чорт забирай, трапилося з Путіним», – каже він. «Я знаю його давно. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети до міст і вбиває людей, і мені це не подобається».

Він додає: «Мені не подобається те, що робить Путін. Жодної крапельки. Він убиває людей. І з цим хлопцем щось трапилося, і це мені не подобається».

Він також «безумовно» розглядає можливість запровадження санкцій щодо Росії.

Раніше ми писали, що мирні ініціативи Дональда Трампа зазнали краху. Він не здатен досягти припинення війни в Україні, оскільки перебуває під очевидним впливом Володимира Путіна. Водночас ситуацію ще можна змінити – шляхом посилення санкційного тиску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Видання критично оцінило політику американського президента, заявивши, що саме Трамп бере участь у перемовинах із Кремлем, а не його попередник Джо Байден, тому перекладати відповідальність на нього безпідставно.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав сигнал європейським лідерам, що він переконаний, що Росія перемагає у війні проти України. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з розмовою між Трампом і європейцями.

За словами співрозмовника видання, під час розмови американський президент нібито повторив низку тез Кремля. 

До слова, президент РФ Владімір Путін, імовірно, користується слабкою обізнаністю Дональда Трампа щодо історії України та ходу війни, щоб впливати на позицію США. Про це йдеться в матеріалі старшого кореспондента Time Саймона Шустера, передає «Главком» із посиланням на публікацію.

Журналіст зауважує, що після розмови з Путіним Трамп відкрито заявив, що мирні переговори мають вести лише Київ і Москва, оскільки «тільки вони знають усі подробиці». Така позиція свідчить про низький рівень обізнаності американського президента, який зазвичай намагається демонструвати компетентність у всіх питаннях.

Теги: путін Дональд Трамп

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