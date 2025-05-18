ЗСУ завадили росіянам прорвати держкордон у Харківській області

Росіяни намагалися перетнути кордон в напрямку Строївки

Збройні сили України зірвали спробу російських військових перетнути державний кордон України у Харківській області. Як інформує «Главком», про це у неділю, 18 травня, повідомило Оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».

За даними військових, у суботу, 17 травня, російські військові намагалися перетнути державний кордон України.

«Нівельовано спробу перетнути державний кордон України в напрямку Строївки», – ідеться у дописі.

Строївка – це село у Харківській області, яке розташоване неподалік кордону з Російською Федерацією.

Також Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу Богуславки та Загризового на Куп’янському напрямку.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін призначив нового командувача Сухопутних військ. Ним став Андрій Мордвічев – відомий застосуванням штурмів з високим рівнем втрат.

Також російська армія активізувалась на Придніпровському напрямку. Противник проводить там перегрупування сил.

Нагадаємо, армія РФ перебуває за менш ніж три кілометри від Дніпропетровщини. Активні дії російські війська проводять на Новопавлівському напрямку. Окрім штурмів малими групами, солдати РФ застосовують авіацію та FPV-дрони на оптоволокні.

Також бійці 33-ї окремої механізованої бригади продовжують утримувати населений пункт Багатир та зачищати село від окупантів.

Українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.



