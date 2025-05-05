Конотоп атакують дрони: лунають вибухи, працює ППО

Загроза для міста триває

У ніч на 5 травня у Конотопі прогриміли вмбухи. Місто опинилося під атакою дронів. Про це повідомив мер Конотопа Артем Семенехін, передає «Главком».

Близько 00:30 у Конотопі пролуналі перші вибухи. Міський голова зазначив, що місто атакують шахеди з півдня.

Такі вибухи зараз лунають в місті. Щонайменше шість нарахували місцеві мешканці.

Ударні дрони заходять в місто на низьких висотах.

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