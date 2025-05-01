З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки по Запоріжжю

Люди перебувають під завалами

Російські війська обстріляли Запоріжжя. Наразі відомо про одного загиблого та щонайменше вісьмох поранених внаслідок ворожої атаки. Запорізька ОВА показала кадри наслідків удару, передає «Главком».

Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу загинув 61-річний чоловік. Також зазначається, що є люди під завалами.

Восьмеро поранених госпіталізовані. Продовжується пошуково-рятувальна операція.

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Запорізька ОВА

За словами Федорова, вибухи було чутно у різних районах Запоріжжя. Згодом він повідомив, що ворог завдав щонайменше 10 ударів по місту.

Наразі встановлюються масштаби руйнувань та точна кількість постраждалих через атаку. На місці працюють усі екстрені служби.