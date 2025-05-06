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У Росії пролунали вибухи: Москва опинилася під атакою дронів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Росії пролунали вибухи: Москва опинилася під атакою дронів
Уламки одного БпЛА вдарилися в багатоповерхівку на Каширському шосе у Москві
фото з відкритих джерел

Деякі регіони Росії потрапили під атаку дронів

У ніч проти 6 травня на території Росії було зафіксовано масову атаку безпілотників. Як передає «Главком» з посиланням на російські ЗМІ, дрони нібито атакували кілька регіонів одночасно, зокрема й столицю країни.

Жителі Липецької області повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони. Водночас у Рязанській, Тамбовській і Тульській областях оголосили «червоний рівень» небезпеки.

За даними моніторингових ресурсів, загроза дронових атак також була в Астраханській, Нижньогородській, Тверській та Смоленській областях.

Основною ціллю, за твердженнями російської сторони, стала Москва та її передмістя. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що системи ППО нібито знищили 19 дронів, які прямували у напрямку міста.

У зв’язку з загрозою в московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський тимчасово запровадили обмеження на польоти.

Нагадаємо, у ніч на 30 квітня безпілотники атакували РФ, внаслідок чого в трьох аеропортах було введено обмеження. У місті Муром після удару дронів спалахнула масштабна пожежа.

Місцеві жителі повідомляли, що було атаковано завод у Вербовському районі Мурома. У цьому районі, зокрема, розташований Муромський приладобудівний завод, також відомий як «пороховий». Підприємство займається виробництвом піротехнічних пристроїв, засобів пожежогасіння та капсуль-детонаторів. Завод спеціалізується на виготовленні засобів ініціювання та займання боєприпасів для всіх видів військ, а також для МВС, ФСБ та інших силових структур РФ.

Згодом джерела в СБУ підтвердили «Главкому», що ударні дрони СБУ уразили підприємство військово-промислового комплексу РФ, що випускає продукцію для ведення війни проти України – Муромський приладобудівний завод (Володимирська обл.).

Теги: вибух росія Москва

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