Загроза для міста триває

У ніч на 3 травня у Миколаєві прогриміли вибухи, ймовірно, спрацювала ППО. Про це повідомили місцеві пабліки, передає «Главком».

Згодом міський голова Олег Сєнькєвич повідомив: «Чутно вибухи у Миколаєві! Загроза триває».

Вже о 04:34 він написав, що викликів екстрених служб не зафіксовано. Та додав: «Тримаємо на контролі».

У Повітряних силах повідомили, що «шахеди» північніше Миколаєва та рухаються у напрямку міста.

Нагадаємо, ввечері 2 травня ворог вчергове завдав ударів дронами по Харкову.

За словами очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова, внаслідок чергового масованого обстрілу Харкова ворожими безпілотниками поранення дістали майже 50 мирних жителів.

Станом на зараз відомо про 47 поранених внаслідок ворожого обстрілу.

Серед постраждалих є 11-річна дитина. Вісім осіб наразі перебувають у лікарнях міста у стані середньої тяжкості.

Під ударом опинилися чотири райони Харкова: Слобідський, Салтівський, Київський і Основ’янський.